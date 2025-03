Paulina Smaszcz ponownie znalazła się w centrum uwagi po głośnym wywiadzie udzielonym Żurnaliście. W rozmowie poruszyła temat swojego byłego męża, Macieja Kurzajewskiego, z którym ma burzliwą historię medialną. Wypowiedzi Smaszcz wywołały liczne reakcje, a jej komentarze dotyczące życia prywatnego Kurzajewskiego stały się gorącym tematem w sieci. Co na to Magdalena Narożna, która do minionej niedzieli rywalizowała z Kurzajewskim w "Tańcu z gwiazdami"?

Magda Narożna dosadnie o wywiadzie Pauliny Smaszcz

Zbieg okoliczności sprawił, że w dniu publikacji wywiadu Pauliny Smaszcz, Maciej Kurzajewski zakończył swoją przygodę z programem "Taniec z Gwiazdami". Dziennikarz i jego partnerka taneczna pożegnali się z rywalizacją, co natychmiast zostało skojarzone z medialną burzą wywołaną przez byłą żonę Kurzajewskiego. Choć sam zainteresowany nie odniósł się do kontrowersji, temat jego relacji z Pauliną Smaszcz wciąż budzi ogromne emocje.

W sprawie wywiadu Smaszcz została zapytana również Magda Narożna. W rozmowie z Pudelkiem przyznała, że nie widziała samej rozmowy, jednak odniosła się do sytuacji w sposób bardzo wymowny. Narożna podkreśliła, że doskonale rozumie, jak to jest, gdy druga osoba próbuje wyprowadzić kogoś z równowagi.

Ja Maćka poznałam jako fantastycznego człowieka, bardzo mu kibicowałam, jest uśmiechnięty. (...) Nigdy nie komentuję takich rzeczy, bo sama przeszłam przez naprawdę bardzo dużo i wiem, jak to jest, gdy druga osoba po prostu chce wyprowadzić z równowagi, chce gdzieś tam, no nie wiem, coś osiągnąć, więc mogę tylko współczuć naprawdę.

Magda Narożna uderza w Paulinę Smaszcz?

Słowa wokalistki odebrano jako wsparcie dla Kurzajewskiego, który od dłuższego czasu musi mierzyć się z publicznymi wypowiedziami swojej byłej żony. Choć Magda Narożna nie zaangażowała się bezpośrednio w konflikt, dała jasno do zrozumienia, że nie popiera publicznego prania brudów.

Zawsze jest mi przykro, że ludzie wyciągają na światło właśnie takie medialne sprawy, nie wiem, żeby zabłysnąć, zrobić aferę, sprowadzić na kogoś hejt. A wcześniej byli razem, kochali się, mają dzieci, więc to przykro (...) Często jest tak, że te osoby, które najwięcej mówią, mają właśnie najwięcej za plecami

Jednocześnie Magda Narożna wspomniała też o Kasi Cichopek, której Paulina Smaszcz swego czasu również nie oszczędzała. W rozmowie z Pudelkiem dała do zrozumienia, że obdarzyła aktorkę sympatią.

Kasia tutaj też jest wielkim wsparciem i zawsze do nas przychodzi z dobrym słowem, więc ja nie wiem, co tam było

Paulina Smaszcz znów uderza w byłego męża

Wywiad Pauliny Smaszcz ponownie wywołał medialne zamieszanie, a zbieg okoliczności z eliminacją Macieja Kurzajewskiego z "Tańca z Gwiazdami" tylko podgrzał emocje. Przypomnijmy, że w wywiadzie dla Żurnalisty ujawniła nieznane kulisy rozstania z Kurzajewskim, wyznając:

Ja Maćkowi nigdy nie wybaczę. (...) Pozytywne oświadczenie o naszych relacjach napisałam ze względu na to, że mój były mąż bardzo się bał utraty wizerunku wspaniałego, katolickiego ojca, żyjącego w patriarchacie. To było na jego prośbę. Dla mnie było najważniejsze, żeby miał dobre relacje z synami

Myślicie, że to wciąż nie koniec ich medialnej batalii?

Maciej Kurzajewski odpadł z Tańca z Gwiazdami fot. Wojciech Olkusnik/East News

