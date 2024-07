Patricia Kazadi w polskim show-biznesie występowała w wielu rolach - tancerka, konferansjerka czy aktorka. Sama Kazadi jednak chciałaby funkcjonować głównie jako piosenkarka, a krokiem ku temu ma być premiera jej albumu, nad którym pracowała przez ostatnie kilka lat. Przypomnijmy: Kazadi z dziubkiem na okładce płyty

W zeszłym tygodniu krążek "Trip" miał swoją premierę w sklepach, a Patricia nie ukrywa podekscytowania tym faktem. Lata spędzone na pracy nad albumem i wiele przeszkód po drodze sprawiło, że moment, w którym Kazadi dostała do ręki gotowy już produkt, nie mogła powstrzymać wzruszenia. W rozmowie z AfterParty.pl zdradziła:



Myślałam, że już nabrałam do dystansu, bo naprawdę długo na to czekałam i wydawało mi się, że "o fajnie, wychodzi". Ale w momencie, gdy dostałam ją do ręki to zaczęłam tak płakać na jej widok... Poczułam ulgę. Tyle walki, tyle momentów, kiedy się już poddawałam, tyle sytuacji i spotkań, w trakcie których musiałam przekonywać do siebie ludzi, wytwórnię, więc jak dostałam ją do ręki to było to jedno z najpiękniejszych uczuć na ziemi. Wejść do Empiku i zobaczyć swoją płytę na standzie - bezcenne. Oczywiście kupiłam!