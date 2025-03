Takiego występu w "Must Be The Music" chyba jeszcze nie było! W drugim odcinku muzycznego talent show jurorzy i widzowie mieli okazję poznać 30 letnią Annę Mars, która zaskoczyła wszystkich swoim strojem, w którym zdecydowała się wystąpi w programie.

Niezwykły występ "syreny" w "Must Be The Music"

Drugi odcinek najnowszej edycji "Must Be The Music" już za nami. W programie znów nie zabrakło ogromnych emocji i wspaniałych występów, które poruszyły nie tylko jurorów, ale i publiczność. W "Must Be The Music" były owacje na stojąco dla utalentowanej 22-letniej Weroniki, której historia poruszała do łez. Ale nie tylko występ Weroniki zapisze się w historii programu- z pewnością wszyscy na długo zapamiętają również udział Anny Mars. 30-letnia uczestniczka pojawiła się w programie z syrenim ogonem.

Czegoś takiego na scenie ''Must Be The Music'' jeszcze nie było ani w tej edycji, ani też w żadnej poprzedniej. Żeby odpowiednio rozpocząć ten występ będę potrzebował pomocy. komentował Maciej Rock i razem z Adamem Zdrójkowskim wniósł uczestniczkę na scenę.

Na widok uczestniczki z syrenim ogonem Dawid Kwiatkowski powiedział krótko:

O Boże!

Jurorzy ostro podsumowali występ 30 letniej Anny Mars

Anna Mars na początku występu śpiewała piosenkę Anny German "Tańczące Eurydyki", ale w pewnym momencie kobieta zrzuciła syreni ogon i zaczęła śpiewać rockowy utwór. Niestety, jej wykonanie nie zachwyciło jurorów, którzy wcisnęli cztery razy "NIE".

Dobrze dobrałaś ten pseudonim Mars bo z tej ziemi to nie jesteś. komentował Dawid Kwiatkowski.

Jeremi Przybora powiedział kiedyś, że piosenka jest dobra na wszystko- myślę, że chwała Bogu, że tego nie widział i nie słyszał bo zmieniłby zdanie. Wykonanie było jakie było. Popłynęłaś, może nie do końca jak syrena, ale jednak dodał Sebastian Karpiel-Bułecka.

Uczestniczka wyraźnie nie zgadzała się z takim odbiorem i zapytała wprost:

Ale co było tak źle?

Natalia Szroeder szybko jej odpowiedziała.

Chcesz konkrety? To niestety nie było za dobrze zaśpiewane. Czy było czysto twoim zdaniem? komentowała jurorka.

Anna Mars próbowała jeszcze przekonać jurorów i zaproponowała im drugi występ, ale jurorzy byli nieugięci. Pod nagraniem z występem uczestniczki pojawiło się sporo komentarzy.

No nie był to syreni śpiew

Miny publiczności bezcenne komentują internauci.

Zobaczcie sami ten wyjątkowy występ! Żałujecie, że Anna Mars nie przeszła do kolejnego etapu programu?

