Poruszający widok na pogrzebie Liama Payne'a. Tak pożegnali go rodzice, trudno powstrzymać łzy

Dziś w Anglii rodzina i przyjaciele wzięli udział w ostatnim pożegnaniu Liama Payne'a. Uwielbiany artysta zmarł w październiku, a dziś odbył się jego pogrzeb. Uroczystość miała charakter prywatny, jednak do mediów trafiły już zdjęcia z poruszającej ceremonii. Ten widok porusza do łez. Rodzice Liama Payne'a pożegnali go w wyjątkowy sposób.