Patricia Kazadi w programie "Ukryte myśli". Wypadek, który zmienił wszystko

Patricia Kazadi, znana aktorka i wokalistka, a już wkrótce prowadząca "Must be the music" w Polsacie, była gościem programu "Ukryte Myśli". To wyjątkowy format, gdzie zaproszeni goście muszą odpowiedzieć na pytania, których nikt wcześniej im nie zadał. Jest bardzo refleksyjnie, ale i zabawnie. Zobaczcie sami!