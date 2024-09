Znana i ceniona dziennikarka, od lat związana z Telewizją Polską, już niebawem zostanie mamą! Podczas ostatniego eventu założyła kreację, podkreślającą ciążowy brzuszek i... wyglądała oszałamiająco!

Nie da się zaprzeczyć, że w ostatnim czasie w polskim show-biznesie panuje istne baby boom. Wiele gwiazd albo właśnie doczekało się pociechy, albo jeszcze jej oczekuje. Mowa chociażby o Marcelinie Zawadzkiej, Zofii Zborowskiej czy Sandrze Kubickiej. Do tego dumnego grona dołączyła również popularna dziennikarka TVP - Paulina Drażba!

Jej kariera w mediach wystartowała, gdy miała raptem 17 lat! Zaczęła od suwalskiego Radia 5., a następnie pracowała w: Telewizji ITV, Superstacji, Polsat Cafe czy Red Carpet. Od kilku lat niezmiennie jest natomiast związana z Telewizją Polską. Była już m.in. reporterką w "Pytaniu na śniadanie", a obecnie pracuje w TVP Polonia. Prywatnie od wielu lat jest żoną producenta telewizyjnego i restauratora, Jerzego Kamińskiego. Ich rodzina lada moment się powiększy!

5 września dziennikarka pojawiła się na premierze filmu "LEE". Miała na sobie czarną sukienkę do kostek, która wyeksponowała jej ciążowy brzuszek! Sama Paulina niemal cały czas czule trzymała na nim dłoń.

W rzeczywistości 39-latka o błogosławionym stanie poinformowała już w maju tego roku, zdradzając również, że spodziewa się synka! Niewiele jednak pokazuje w sieci ujęć z brzuszkiem. Jakiś czas temu w "Pytaniu na śniadanie" zalała się łzami, opowiadając o oczekiwaniu na maleństwo. Wyznała, że droga do ciąży nie była dla niej łatwa.

