Patricia Kazadi wystąpi w światowym hicie Netfliksa! "Jako pierwsza Polka"

Patricia Kazadi, polska aktorka oraz prowadząca "Must be the music", podzieliła się z odbiorcami wspaniałą wiadomością. Jest pierwszą osobą z Polski, której udało się dostać rolę w światowym hicie jednej z największych platform streamingowych. "Nie mogę w to uwierzyć" - przyznała pod zdjęciami z planu.