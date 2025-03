Katarzyna Figura po raz kolejny udowodniła, że wie, jak przyciągnąć uwagę. Podczas premiery filmu "Wujek Foliarz" 62-letnia aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w kreacji, która wywołała niemałe poruszenie. Jej sukienka była prześwitująca i odważna, co sprawiło, że stała się jednym z głównych tematów wydarzenia. Nie dało się od niej oderwać wzroku.

Katarzyna Figura eksponuje wdzięki na premierze filmu

Katarzyna Figura od lat uchodzi za ikonę stylu, a jej wybory modowe często budzą podziw i zainteresowanie. Tym razem również nie zawiodła swoich fanów, wybierając kreację, która podkreśliła jej pewność siebie oraz świetną formę.

Kreacja Katarzyny Figury to połączenie elegancji i ekstrawagancji. Strój miał prześwitujące elementy, które subtelnie odsłaniały sylwetkę aktorki. Stylizacja została uzupełniona o dodatki, które podkreśliły jej charakterystyczny styl. Uwagę zwracały szczególnie buty - odsłaniające kostkę botki na wysokim obcasie. Od razu widać, że aktorka już poczuła wiosnę.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Katarzyna Figura wybiera odważną stylizację na wielkie wyjście. Aktorka wielokrotnie udowadniała, że nie boi się eksperymentować z modą i chętnie sięga po oryginalne kreacje.

O czym opowiada film "Wujek Foliarz"?

​"Wujek Foliarz" to polska komedia z 2025 roku, opowiadająca o Kubie, uczestniku obowiązkowej terapii uzależnień, który zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka – fanatyka teorii spiskowych wierzącego w bliski koniec świata. Wujek, wraz z ekipą dziennikarzy kanału "Prawda TV", planuje udowodnić, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Początkowo sceptyczny Kuba odkrywa, że wsi grozi prawdziwa katastrofa ekologiczna, co skłania go do działania. Dodatkowo sytuację komplikuje dawna miłość, Gośka.

Film jest spin-offem produkcji "Fanatyk" i stanowi pierwszą w Polsce komedię poświęconą zwolennikom teorii spiskowych. W rolach głównych występują m.in. Adam Woronowicz jako wujek Jakuba, Mikołaj Kubacki jako Jakub Gałecki, Kamila Urzędowska jako Gosia, Piotr Adamczyk jako burmistrz, Katarzyna Figura jako Barbara oraz Andrzej Grabowski.

Córka Katarzyny Figury stawia pierwsze kroki w modelingu

Koko Figura, 22-letnia córka znanej polskiej aktorki Katarzyny Figury, stawia pierwsze kroki w świecie modelingu. Niedawno została twarzą marki biżuteryjnej, co może być początkiem jej kariery w branży mody. Koko odziedziczyła nietuzinkową urodę po swojej matce, co przyciąga uwagę mediów i fanów.

Oprócz działalności w modelingu, Koko studiuje reżyserię w Paryżu. Jej pierwszy projekt filmowy jest bardzo kobiecy i feministyczny. Jej matka, Katarzyna Figura, wyraziła dumę z wyborów córki i życzyła wszystkim kobietom tworzącym kino, by miały odwagę czerpać z siebie i być sobą. ​Koko jest aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się zdjęciami z sesji zdjęciowych oraz momentami z codziennego życia. Jej profil obserwuje ponad 11 tysięcy osób.

