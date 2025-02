Patricia Kazadi jest polską aktorką, piosenkarką, kompozytorką, autorką tekstów i prezenterką telewizyjną pochodzenia kongijskiego. Cieszy się dziś ogromną popularnością, ale jak się okazało, nie zawsze tak było. Artystka udzieliła nam obszernego wywiadu, w ramach programu "Ukryte Myśli", w którym ujawniła m.in. smutną prawdę o swoim dzieciństwie. Wiele musiała znieść, by zostać zaakceptowaną przez otoczenie.

Od wielu lat Patricia Kazadi sukcesywnie rozwija swoją karierę, gromadząc wokół siebie rzeszę fanów. W niedawnej rozmowie z naszym reporterem wyznała jednak, że w młodości nie była zbytnio lubiana przez rówieśników. Nie chciała mimo wszystko żyć z boku, dlatego postanowiła kreować się na duszę towarzystwa i... "klasowego klauna".

Byłam takim zahukanym, nieśmiałym artystą... muzykiem. (...) Wrażliwym dzieckiem w swoim świecie, więc jak poszłam do szkoły, to doświadczałam bullyingu. Wymyśliłam sobie, że jak będę klaunem klasowym, to ludzie mnie polubią i dadzą mi spokój. I tak się stało

mówi nam Kazadi w programie Ukryte Myśli