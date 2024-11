Chociaż obecnie tworzą jedną z popularniejszych par w polskim show-biznesie, nie mieli łatwego startu. Początek związku Kasi i Maćka zbiegł się w czasie z głośnym rozpadem małżeństwa aktorki, a były mąż otwarcie zarzucał jej, że dopuściła się zdrady. Mimo to zakochani stawili czoła nieprzychylności odbiorców, co z czasem zaprocentowało. Duet sporadycznie publikuje w sieci bardziej prywatne kadry, ale tym razem Kurzajewski podzielił się swoimi wątpliwościami.

Zaskoczył mnie widok na profilu Maćka Kurzajewskiego

Ostatnich kilka lat wywróciło życie Kasi Cichopek do góry nogami. W jednym momencie chwyciła się nowego wyzwania, jakim było prowadzenie "Pytania na śniadanie" oraz rozstała się z Marcinem Hakielem, z którym spędziła prawie 20 lat i doczekała się dwójki dzieci. Rozpad ich małżeństwa zszokował opinię publiczną, tym bardziej że tancerz nie oszczędzał byłej żony, chętnie wbijał jej szpilę i sugerował, że ta wdała się w romans jeszcze przed zakończeniem związku.

Gdy zatem niedługo potem do mediów zaczęły docierać informacje o tym, że Kasia zbliżyła się z kolegą z pracy, Maćkiem Kurzajewskim, wybuchła jeszcze większa afera. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy para rzeczywiście potwierdziła swój związek i jak można było się spodziewać, przez długi czas mierzyli się z negatywnymi opiniami. Z czasem jednak wszystko zaczęło się zmieniać, szczególnie gdy Hakiel odpuścił ex żonie i sam zaczął układać swoje życie na nowo. Dziś więc Kasia i Maciej cieszą się aprobatą fanów, co zachęca ich do tego, by co jakiś czas dzielić się bardziej prywatnymi wzmiankami w sieci.

Niedawno zakochani opowiedzieli o radosnej przepowiedni, którą usłyszeli od wróżki, a także pokazali, jak spędzają jesienne wieczory w zaciszu domowym. Teraz Kasia Cichopek poszła o krok dalej i najwyraźniej zainspirowana zbliżającymi się świętami, postanowiła upiec pierniczki. Fotkę słodkiego przysmaku wrzucił na swoje InstaStory Maciek, otwarcie poddając wątpliwości to, czy jego ukochana, aby nie pospieszyła się za bardzo.

Nie za wcześnie? - napisał wymownie.

Kasia pozostawiła to bez odpowiedzi, a przynajmniej nie zrobiła tego na forum. Wygląda na to, że bez dwóch zdań poczuła już świąteczny klimat i nie zamierza spowalniać. Ostatnio zresztą chwaliła się również, że już udekorowała z Maćkiem swoje gniazdko.

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a przygotowania do tego magicznego czasu ruszyły pełną parą! - obwieściła wówczas.

Myślicie, że świąteczny klimat udzieli się w końcu także Maćkowi Kurzajewskiemu?

W tym miejscu warto przypomnieć, że tegoroczne święta będą dla ex męża aktorki, Marcina Hakiela, inne, niż pozostałe. Lada moment na świecie pojawi się jego trzecie dziecko, ale pierwsze z nową ukochaną - Dominiką. Ciekawe, czy Kasia pogratuluje mu narodzin maleństwa.

