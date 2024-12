Lenka i Jan Klimentowie już w weekend rozpoczęli przygotowania do świąt i całą rodziną piekli różności na wigilijny stół. Nie zabrakło oczywiście małego Cristianka, dla którego te święta zapewne będą wielkim przeżyciem. Lenka Kliment nie kryła łez wzruszenia i wyjawiła, że jest bardzo szczęśliwa!

Lenka Kliment nie kryje łez wzruszenia, ma ważny powód

W większości domów właśnie trwają ostatnie przygotowania do świąt. Pakowanie prezentów, ostatecznie wypieki czy porządki domowe to teraźniejsza aktywność wielu. W ferworze przygotowań są również Lenka, Jan, a nawet Cristian Klimentowie, którzy tworzą kochającą się rodzinę. W weekend Lenka miała wiele powodów do radości. Po pierwsze podczas śniadaniówki "Halo tu Polsat" wyjawiono, że po kilku latach powraca na parkiet "Tańca z Gwiazdami":

W 16. edycji 'Tańca z gwiazdami' wystąpi Lenka Klimentová. Brała udział w pięciu edycjach naszego programu. Posiada klasę 'S' w tańcach latynoamerykańskich. W 2010 roku sięgnęła po tytuł Mistrzyni Czech w salsie. Lenka wraca do nas po trzyletniej przerwie również jako mama cudownego Cristiana! Ahhh, już słyszymy na korytarzu to kultowe #dobreranko. Miło, że jesteś z nami

Po drugie wraz ze swoim mężem i synkiem czynnie brali udział w przygotowaniach potraw na święta i jak się okazuje sprawiło im to masę radości i szczęścia!

Wczoraj pierwszy raz robiliśmy i zdobyliśmy pierniczki. Nasza rodzinka i nasze przyjaciółki które już są jak nasza rodzina którym jesteśmy ogromnie wdzięczni za to To jak bardzo pokochali naszego Cristianka, którego wiem, że mogę zawsze kiedy potrzebuję zostawić go w dobrych rękach. Jest to bardzo ważne mieć przyjaciół wokół siebie a ja wiem że ich mam - napisała Lenka.

Dodatkowo, Lenka wyjawiła, że pojawiły się u niej łzy wzruszenia, ponieważ jest dumna ze swojej rodziny, którą udało jej się stworzyć wraz z Jankiem Klimentem. Życzyła przy okazji wszystkim swoim fanom spokoju i radości dzielonej z bliskimi na nadchodzące święta:

Dziś już się popłakałam ze szczęścia jak jestem wdzięczna za swoją rodzinę i za to co wszystko mamy! To przepiękny czas przede wszystkim święta czas rodzinny to najważniejsze i wszystkim życzę tego samego, żebyście mogli być razem i zdrowi! - czytamy.

Niebawem Lenka Kliment zacznie realizować swoje zawodowe plany i tym samym Jan Kliment zostanie na posterunku z ich dwuletnim synkiem. Program "Taniec z Gwiazdami" wymaga dużego poświęcenia, więc całe szczęście Jan przejmie większość domowych obowiązków. Podobnie zresztą będzie w przypadku Agnieszki Kaczorowskiej, która również powraca do programu "Taniec z Gwiazdami" i będzie musiała zorganizować opiekę dla swoich dwóch córek.

