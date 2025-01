Eurowizja to uwielbiane przez miliony widzów telewizyjne widowisko muzyczne, a w tym roku będziemy śledzić już 69. edycję tego konkursu. Kto będzie reprezentował Polskę podczas tego wydarzenia? Wybór będzie naprawdę trudny, bo w gronie finalistów polskich preselekcji znalazło się wielu fantastycznych polskich artystów, w tym uwielbiany przez słuchaczy Dominik Dudek. W rozmowie z naszą reporterką artysta opowiedział o swoim ponownym starcie w eliminacjach do Eurowizji. Nie ukrywa, że marzy mu się, aby to właśnie on w końcu "przywiózł" Eurowizję do Polski!

Dominik Dudek o Eurowizji 2025

Dominik Dudek dał się poznać szerszej publiczności w 2022 roku, kiedy to wygrał 13. edycję programu "The Voice of Poland". Od tamtej pory jego kariera nabrała zawrotnego tempa i już na początku 2023 roku, wokalista zdecydował się na udział w polskich preselekcjach do Eurowizji z utworem "Be Good". Wówczas nie udało mu się wywalczyć zwycięstwa, ale być może uda się to tym razem! W rozmowie z nami muzyk przyznał wprost:

Jedna próba (w preselekcjach do Eurowizji - przyp. red.) za mną, a czy to będzie moja ostatnia próba? Nie wiem, chodzi mi to po głowie. Teraz mam najlepszą piosenkę, jaką mogłem pokazać do tej pory. ,,Hold the light'' to jest sto procent mnie. Mam nadzieję, że ludzie to docenią i przywiozę w końcu Eurowizję do Polski. - przyznał przed naszą kamerą Dominik Dudek

W naszej rozmowie Dominik Dudek wspomniał również, co sądzi o swoich rywalach w preselekcjach do Eurowizji. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

