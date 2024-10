Niewiele dzieli nas od wydarzenia, na które niecierpliwie czeka wielu fanów muzyki. W połowie listopada odbędzie się bowiem kolejna edycja Eurowizji Junior, podczas której tym razem nasz kraj będzie reprezentował 11-letni Dominik. Zanim zobaczymy go na wielkiej scenie, chłopca czekają długie i intensywne przygotowania. Na kilkanaście dni przed Eurowizją media obiegła zaskakująca informacja o decyzji, jaką Telewizja Polska podjęła ws. konkursu.

Zaskoczyła mnie decyzja TVP ws. Eurowizji Junior

Podobnie jak Eurowizja dla dorosłych, również konkurs poświęcony młodszej części artystów cieszy się ogromnym uznaniem w oczach widzów. Co ważne, dzięki Eurowizji Junior w polskim show-biznesie zaistniała chociażby Roksana Węgiel, która lata temu zajęła pierwsze miejsce! Czy tegoroczny nasz reprezentant powieli sukces wokalistki?

Końcem września odbył się finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024", którego celem było wyłonienie młodego artysty, który w tym roku będzie dumnie reprezentował Polskę podczas 22. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Szczęśliwcem okazał się 11-letni Dominik Arim, który wystąpił z utworem "All Together". Co ciekawe, to pierwszy raz w historii dziecięcej wersji Eurowizji, gdy nasz kraj będzie reprezentował chłopiec.

Niestety, 11-latek nie miał łatwego startu, bo po preselekcjach wybuchła afera. Dominik zaśpiewał piosenkę napisaną przez Aldonę Dąbrowską oraz Sławomira Sokołowskiego, która nie do końca spodobała się odbiorom. Wielu zaczęło zarzucać, że kompozycja jest zbyt podobna do innych stworzonych przez wspomniany duet dzieł. Jak więc widać, choć konkurs odbędzie się dopiero 16 listopada, atmosfera wokół niego już robi się bardzo gorąca.

Teraz portal Wirtualne Media ujawnił, że Telewizja Polska, która od lat emituje na swojej antenie Eurowizję Junior i Eurowizję dla dorosłych, podjęła zaskakującą decyzję. Do tej pory transmisję mogliśmy oglądać na kanale TVP1, natomiast w tym roku widzowie będą zmuszeni włączyć TVP2! Nadawanie rozpocznie się 16 listopada już od godziny 17:00!

Czy 11-letni Dominik ma szansę odnieść sukces, jak Roxie Węgiel? Warto wspomnieć, że zwycięstwem podczas Eurowizji Junior może poszczycić się również Viki Gabor, która też jest dziś znaną artystką. Kariera nastolatki ostatnio jednak znacząco spowolniła, co zaczyna budzić zaciekawienie opinii publicznej. Niedawno nawet Gabor ostro wypowiedziała się na temat koleżanki po fachu, odnosząc się do jej działań na polu zawodowym, niekoniecznie związanych ze śpiewem.

Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chce promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy - tłumaczyła na kanale Vibez.pl.

Myślicie, że Dominik Arim jest gotowy na powielenie wielkiego sukcesu Roksany Węgiel i Viki Gabor w tym konkursie?

