Justyna Steczkowska to znana wokalistka i szczęśliwa mama trójki dzieci. Wokalistka zrobiła niewyobrażalną karierę na rynku muzycznym i w show-biznesie. Teraz wygląda na to, że jej synowie chcą również wypracować swoją pozycję w mediach. Niedawno wzięli udział w popularnych programach na TTV, a artystka z chęcią się wypowiedziała na ten temat.

Justyna Steczkowska jest dumna ze swoich synów

Justyna Steczkowska to polska wokalistka i kompozytorka, która ma na swoim koncie wiele hitowych utworów takich jak "Dziewczyna Szamana" czy "To mój czas". Prywatnie jest w związku małżeńskim z Maciejem Myszkowskim, z którym doczekała się dwóch synów 24-letniego Leona i 17-letniego Stanisława oraz 12-letnią Helenkę. Najstarszy syn radzi sobie bardzo dobrze i rozwija się jako DJ. Ostatnio synowie Justyny Steczkowskiej wystąpili w programie "Nasi w mundurach" na TTV, w którym zmierzyli się w wymagających szkoleniach wojskowych. W rozmowie z naszą dziennikarką Justyna Steczkowska została zapytana o to, co sądzi, że jej synowie postanowili spróbować swoich sił w show-biznesie.

W show-biznesie to bym tak tego nie nazwała, po prostu występują w jakiś programach, ja już nawet nie kojarzę w jakich, bo nie mam telewizji. Rok temu to ja nawet nie wiedziałam, że takie programy istnieją, dopiero zobaczyłam swoich synów w ''Nasi w mundurach''. Obejrzałam cały sezon, byłam bardzo dumna z moich synów – powiedziała Justyna Steczkowska.

Czy Justyna Steczkowska pomogła swoim synom dostać się do programu, czy samemu udało im się dostać do show? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał powyżej, by się tego dowiedzieć.

Natomiast cała rozmowa z gwiazdą znajduje się poniżej.

Jacek Kurnikowski/AKPA

