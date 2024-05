Polscy widzowie zasiadający przed telewizorami wręcz uwielbiają programy śniadaniowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się dwie śniadaniówki: "Dzień dobry TVN", którą jak sama nazwa mówi, zobaczyć można na stacji TVN i "Pytanie na Śniadanie" emitowane w Telewizji Polskiej. Teraz media obiegła informacja, że już niebawem do stacji zwolenników śniadaniówek dołączy również Polsat.

Odkąd Edward Miszczak przeszedł z TVN-u do Polsatu i jest dyrektorem programowym stacji (w 2022 roku), prężnie się rozwija. Nie brakuje transferów i nowości.

Polsat aktualnie szykuje jesienną ramówkę, w której nie zabraknie nowości takich jak program "Dobry czas na miłość", oparty na formacie HBO Max "My mom, your dad". Wśród nowości pojawi się także program śniadaniowy, o którym od kilku dni zrobiło się głośno.

Jak informuje ShowNews.pl prace nad śniadaniówką już trwają. Jak dotąd jako potencjalnego prowadzącego wymieniano tylko Filipa Chajzera. Jednak plotki zostały zdementowane przez Edwarda Miszczaka, który zdradził, że "ma inne plany" na Chajzera.

Trudno zaprzeczać, że mamy jakieś plany śniadaniowe, ale to nie jest ten kierunek. Mamy wobec Filipa troszkę inne zamiary. Filip przeszedł mimo swojego młodego wieku bardzo ostrą szkołę i życia i zawodową, więc myślę, że jeżeli jest wolny zawodowo na rynku, to ja akurat go bardzo lubię

- powiedział dyrektor programowy Polsatu.