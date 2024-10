Szykuje się wielki powrót do TVP? Jak donoszą media już wkrótce widzowie zobaczą uwielbianą gwiazdę, która kilka lat temu rozstała się z publicznym nadawcą. Dziennikarka przez kilka dekad była jedną z największych gwiazd TVP, a widzowie nie ukrywali smutku gdy odchodziła ze stacji. Teraz, po latach wraca i ma poprowadzić autorski program!

Grażyna Torbicka już od lat należy do grona największych gwiazd polskiego show-biznesu. Dziennikarka bardzo długo była związana z Telewizją Polską, jednak w 2016 roku ogłosiła, że odchodzi ze stacji. Grażyna Torbicka odeszła z TVP po 31 latach pracy, a fani nie ukrywali smutku.

Teraz okazuje się, że uwielbiana przez widzów gwiazda ma wrócić do TVP. Jak informuje "Super Express" po zmianach w stacji najprawdopodobniej dziennikarka znów pojawi się na ekranach!

Grażyna to prawdziwa ikona i jej powrót do TVP to piękny symbol, o który od dawna zabiegano. Poprowadzi swój autorski program przed ''Teatrem Telewizji'', gdzie będzie robić to, z czego jest znana i za co pokochali ją widzowie - prowadzić rozmowy z twórcami

zdradza źródło dziennika.