Za nami trzeci dzień długo wyczekiwanego festiwalu w Sopocie. Tym razem w rolę prowadzących wcielili się Marcin Prokop, Jan Pirowski i Damian Michałowski. Nagle pomiędzy występami artystów został ogłoszony nowy prowadzący "Dzień Dobry TVN". Fani nie kryją zaskoczenia, że to właśnie on zasiądzie na słynnej kanapie śniadaniówki. Spodziewaliście się?

To on został nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN"

To już przedostatni dzień wielkiego festiwalu "Top of the Top" w Sopocie i tym razem hasło przewodnie to "Muzyka to coś, co nas łączy". W trzecim dniu muzycznego eventu fani mieli okazję zobaczyć między innymi: Agnieszkę Chylińską, Vito Bambino, Julię Wieniawę czy Feel. Artyści dostarczyli wielu emocji swoimi doskonałymi występami, jednak największą uwagę wszystkich zdobyli dzisiaj prowadzący. Dlaczego?

Prosto ze sceny festiwalu w Sopocie ogłoszono nazwisko kolejnego prowadzącego "Dzień dobry TVN". Okazuje się, że już niebawem na kanapie zasiądzie... MACIEJ DOWBOR! Mężczyzna niedawno rozstał się z Polsatem i od razu otrzymał rolę gospodarza show!

Fani są wyraźnie zszokowani! W komentarzach od raz u nastała burza:

On? WOW

Niewairygodne! nie mogę uwierzyć!

Warto wspomnieć, że niedawno media obiegła informacja, że nowym prowadzącym będzie Piotr Adamczyk. Następnie ogłoszono, że w porannym programie będzie występować również Adam Małysz! To co najbardziej zaskoczyło fanów to fakt, że aktor będzie miał przyjemność prowadzić śniadaniówkę jedynie przez tydzień. Dodatkowo, nie otrzyma za to wynagrodzenia.

Czytam o sobie, że skończyła się już moja kariera, muszę dorabiać w Polsce zarabiając horrendalne pieniądze jako prowadzący DDTVN. Gwoli sprostowania: wciąż pracuję jako aktor, a z propozycji współtworzenia ramówki DDTVN przez tydzień, skorzystałem pro publico bono, bo ucieszyła mnie szansa opowiedzenia o tematach, które są mi bliskie. Jednym z nich będzie materiał opowiadający o hejcie. Czytając komentarze pod artykułami, które umiejętnie naginają prawdę by podsycić swoją sensacyjność, dochodzę do wniosku, że wybrałem temat niezwykle aktualny. Zapraszam do oglądania DDTVN już od 2 września, a po tygodniu funkcję tygodniowego naczelnego przejmie kolejna znana Wam osoba - napisał w social mediach Adamczyk.

Spodziewaliście się, że to właśnie Maciej Dowbor zostanie nową twarzą TVN-u?

