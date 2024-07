To już pewne! Polsat szykuje się do premiery własnej śniadaniówki. O tym, że stacja stworzy konkurencyjny program dla "Dzień Dobry TVN" i "Pytania na śniadanie" plotkowano już od kilku miesięcy, ale teraz jest już pewne, że nowy projekt wystartuje już za kilka tygodni. Do sieci trafiło nawet nagranie z gwiazdami, które poprowadzą śniadaniówkę Polsatu!

Wiadomo już, kto poprowadzi śniadaniówkę Polsatu

Kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się wiadomość, że władze Polsatu marzą o własnej śniadaniówce. Od razu pojawiły się pytania, kto mógłby poprowadzić nowy program stacji. Plotkowano, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znowu będą razem w śniadaniówce, ale do tej pory nie było wiadomo, czy rzeczywiście tak się stanie. Teraz wszystko stało się jasne! Plotek informuje, że nowy program Polsatu poprowadzą trzy duety: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Agnieszka Hyży i Maciej Rock oraz Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Teraz Polsat ujawnił, że nowa śniadaniówka będzie emitowana pod nazwą "Halo tu Polsat". Stacja zaprezentowała już nawet nagranie na którym mogliśmy zobaczyć wszystkich prowadzących program. I chociaż na filmiku gwiazdy nie pokazują twarzy to łatwo zauważyć, że są to właśnie Katarzyna Cichopek, Agnieszka Hyży, Paulina Sykut, Maciej Rock, Maciej Kurzajewski i Krzysztof Ibisz. Portal wirtualnemedia.pl dodaje, że w programie- ale w mniejszej roli- ma się pojawić również Aleksander Sikora.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Śniadaniówka Polsatu wystartuje pod koniec sierpnia. Program będzie nadawany w piątki, soboty i niedziele. Będziecie oglądać?

