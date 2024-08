30 sierpnia po raz pierwszy mogliśmy obejrzeć najnowszą śniadaniówkę Polsatu. Na start stacja próbowała zapewnić widzom sporo ciekawych tematów, ale i wrażeń. Sami prowadzący od pierwszych minut dbali o pozytywną atmosferę i z uśmiechem witali kolejnych gości. Czy to jednak wystarczyło, by zachwycić odbiorców?

W końcu nadszedł od dawna i hucznie zapowiadany moment - ruszyła śniadaniówka "Halo, tu Polsat"! Pierwszy odcinek poprowadzili Agnieszka Hyży i Maciej Rock, z kolei w kuchni urzędował Mateusz Gessler. Choć na start prezenterka zaliczyła drobną wpadkę, dalej nie brakowało pozytywnych wrażeń.

Prawdziwą sensacją okazała się Karolina Gilon, która w programie obwieściła, że spodziewa się dziecka! Oprócz tego obecna w studiu publiczność miała okazję skosztować przygotowanych przez Gesslera smakowitości, a kolejni goście okazali się niemniej ciekawi, co gospodyni "Love Island". W pierwszym wydaniu "Halo, tu Polsat" na kanapie zasiedli m.in. Fit Lovers, czyli Pamela i Mateusz, którzy opowiedzieli o przygotowaniach do ślubu.

W programie pojawił się także Mateusz Przybyłowicz, czyli polski "Żywy Ken", który opowiedział o stosowanych przez siebie zabiegach medycyny estetycznej. Choć to Hyży i Rock prowadzili premierowy odcinek, w pewnym momencie u ich boku pojawili się również pozostali gospodarze - Kasia Cichopek, Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, który jednak połączył się z nimi wirtualnie.

Śniadaniówka Polsatu ruszyła więc z przytupem, ale czy przypadła ona do gustu widzom? W sieci już zaczęły pojawiać się pierwsze oceny i jak się okazało, są one dość skrajne. O ile sporej części "Halo, tu Polsat" spodobało się od pierwszych chwil, tak niektórzy wytykają produkcji m.in. fatalną scenografię czy zbyt dużą częstotliwość reklam.

Zobacz także