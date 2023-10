Widzowie TVN mogli już wielokrotnie oglądać Macieja Stuhra. Aktor pojawiał się w takich serialach jak "Belfer" czy "Szadź". Gwiazdorowi zdarzało się również prowadzić duże imprezy branżowe. Okazuje się, że artysta odegra większą rolę w czasach zmian w stacji. Za nami poważne zmiany w "Dzień dobry TVN", ale to jeszcze nie koniec. TVN na jesień szykuje nowe formaty. Jeden z nich ma poprowadzić właśnie syn Jerzego Stuhra.

Maciej Stuhr w "The a talks", nowym programie TVN

Redakcja serwisu wirtualnemedia.pl poinformowała, że Maciej Stuhr dostał pracę w TVN. Aktor ma wystąpić w "The a talks". Mowa o polskiej wersji znanego francuskiego formatu, który został wyreżyserowany przez cenionych reżyserów. Program polega na wywiadach, które dziennikarze w spektrum autyzmu przeprowadzają z celebrytami. Jaka będzie rola artysty?

W "The a talks" Maciej Stuhr ma być moderatorem. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez media nowy program pojawi się na antenie w listopadzie 2023 roku. Produkcją formatu zajął się Constantin Entertainment Polska. Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN dowiedzieliśmy się też, że czeka nas kolejna nowość, czyli "Drag me out" z Andrzejem Sewerynem.

Jak dotąd Maciej Stuhr mógł sprawdzić się w roli prowadzącego m.in. podczas rozdania Wiktorów. Aktor miał już okazję do zdobycia doświadczenia konferansjerskiego, jednak trzeba pamiętać, że "The a talks" to coś świeżego w polskiej telewizji i przed artystą interesujące wyzwanie.

"The a talks" stał się hitem we Francji. Format przeniesiono do 14 innych krajów, w tym do Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Izraela. Reżyserem francuskiego programu byli m.in. Olivier Nakache i Eric Toledano, którzy pracowali nad znanym w Polsce hitem, "Nietykalni".

