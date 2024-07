Kamil Bednarek to najpopularniejsza polska gwiazda w Internecie. Jako pierwszy z muzyków przekroczył milion fanów na Facebooku, a jego piosenki cieszą się wielką popularnością również we wszystkich radiostacjach. Niedawno nagrał utwór z Donatanem i Cleo. Przypomnijmy: Jest nowy singiel Donatana i Cleo. Nagrali go z Kamilem Bednarkiem

Artysta nie zapomina jednak o solowej karierze. Kamil pracuje obecnie nad swoją nową płytą, która do sprzedaży trafi na początku przyszłego roku. Wczoraj zaprezentował teledysk do piosenki "Chwile jak te". Piosenka utrzymana jest w popowym klimacie, ale fanom brakuje w niej zdecydowanie reggae. Co więcej, nie podoba im się nie tylko nowe brzmienie, jak i sam klip, w którym zobaczyć możemy seksowne dziewczyny i szybkie auta. Niektórzy uważają, że Bednarek poszedł w komercję. Komentarze na Facebooku mówią same za siebie:

Ania: Naprawdę bardzo ambitny teledysk - sportowe samochody, wyścigi, dziewczyny w bikini, impreza nad jeziorem... Szkoda, bo jeszcze niedawno wydawało mi się, że Kamil Bednarek ma jednak coś więcej do przekazania niż popowa papka, która nas słuchaczy wciąż zalewa

Miłośnik Wędkarstwa: powiem tak lipa jak nic nie pasuje to do ciebie!!! gdzie rege???się pytam wrrrrrrrrrr kasa ważniejsza?? (pis. oryginalna)

A jak wam się podoba?

