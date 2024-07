Danuta Martyniuk zrobiła furorę swoim udziałem w teledysku Zenka Martyniuka i Sławomira. Już gdy pochwalili się zdjęciami zapowiadającymi klip, fani pisali:

Pani Danusia skradła show, wow jaka przemiana

A jak poradziła sobie przed kamerą? Koniecznie zobaczcie nowy klip do "Tańcz".

Odmieniona Danuta Martyniuk w teledysku Zenka Martyniuka i Sławomira

Danuta Martyniuk dla Zenka zmieniła się nie do poznania. Nowym wizerunkiem pochwaliła się przy okazji zdjęć z planu do teledysku utworu "Tańcz" w wykonaniu Zenka Martyniuka i Sławomira. Teraz w sieci premierę miał miejsce wyczekiwany przed fanów klip. W teledysku nie zabrakło także Kajry, jednak to właśnie Danuta robi furrorę.

Super piosenka i w końcu piękna pani Danusia w teledysku. Brawo

Wow pani Danuta jak się zmieniła z wyglądu

Pięknie Pani wygląda Pani Danusiu - komentują internauci.

Fani Zenka Martyniuka i Sławomira docenili, że w teledysku do "Tańcz" wzięły udział Danuta Martyniuk i Kajra, szczególnie tekst piosenki opowiada o miłości:

Świetnie! Udało się Wam to panowie! Fantastyczny pomysł z udziałem Waszych żon, wyszła Wam z tego piękna pochwała dla małżeństwa, bo słuchając Waszych różnych piosenek można dojść do wniosku, że się co chwilę zakochujecie w nowej kobiecie, a tu przecież chodzi o tę jedyną najukochańszą małżonkę!

Danuta Martyniuk zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie tylko schudła o kilkanaście kilogramów ale również nie ukrywała, że korzysta z zabiegów upiększających a nawet jest po operacji plastycznej nosa czy liftingu twarzy. Jej metamorfoza nie od dziś robi wrażenie na internautach, ale nowy odświeżony look ponownie zrobił furorę. Zgadzacie się?

