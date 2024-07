Łukasz Nowicki od jakiegoś czasu prowadzi nowy program w TVP2 „Postaw na milion”. Okazuje się, że pomimo krótkiego nadawania show, miedzy Nowickim a reżyserem doszło do już do pierwszego konfliktu. Jak podaje „Fakt” Konrad Smuga zarzucał prowadzącemu, że aktor jest niemiły dla uczestników programu.

-Mieliśmy małe spięcie z Łukaszem dotyczące prowadzenia programu, ale to są wewnętrzne sprawy, których nie będziemy wywlekać na forum medialnym- powiedział Smuga.

Wygląda na to, że Nowicki dostał pierwszą żółtą kartkę od swoich szefów. Aktor powinien uważać, bo do stacji TVP2 przeszedł Hubert Urbański, który już sprawdził się w tego typu programach i może w przyszłości zająć jego miejsce.

Podoba się wam sposób prowadzenia telewizyjnego show przez Nowickiego?

