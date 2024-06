Marka Persil zachęca do celebrowania codzienności, w której małe gesty mają ogromne znaczenie. To właśnie w nich tkwi największa siła oraz motywacja. Kampania podkreśla, że każdy z nas: jako rodzic, partner, przyjaciel, sportowiec – na wielu płaszczyznach zawsze daje z siebie wszystko, dla innych ale także dla siebie. Życie składa się właśnie z tych drobnych gestów, drobnych chwil, które tworzą całość i nieraz prowadzą do wielkich rzeczy. Połączenie nowej kampanii marki Persil ze sportem stało się naturalnie. Dobrze wykonany trening, dobrze przygotowane boisko, wyprany, czysty strój – o tym wszystkim trzeba pomyśleć i nieraz robi to sztab ludzi, którzy wkładają w to cały swój wysiłek. po to, żeby drużyna, czy jeden sportowiec mógł wygrać. To właśnie te drobne, pełne zaangażowania działania, są fundamentem tej kampanii.

Nowymi ambasadorami marki są – Ewa Pajor i Agata Tarczyńska, oraz były bramkarz i ambasador marki, Radosław Majdan.

„Z nasza kampanią chcemy przełamywać stereotypy, dlatego w tym roku wspieramy żeńską piłkę nożną a naszymi ambasadorkami są reprezentantki polski w piłkę nożną Ewa Pajor i Agata Tarczyńska oraz były bramkarz polski Radosław Majdan, który z ogromnym zaangażowaniem wspiera tego typu inicjatywy. A co wspólnego ze sportem i zaangażowanie mają nasze środki do prania Persil? Są to sprawdzone produkty, którym możemy zaufać, które też dają z siebie wszystko i zadbają o nieskazitelną czystość np. strojów piłkarskich. Oczywiście, czysty strój nie zagwarantuje nam wygranej, ale na pewno doda pewności siebie i poprawi samopoczucie całej drużyny” – mówi Brand Manager Persil, Agnieszka Królikowska.

