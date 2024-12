Łukasz Nowicki, jeden z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów w Polsce, powrócił do programu „Pytanie na śniadanie” po przerwie. Jego nieobecność wzbudzała wśród widzów wiele pytań, ale teraz fani programu znów widzą go na antenie. Sam powrót został zrealizowany oczywiście na żywo w studiu programu Telewizji Polskiej w Warszawie, co nadało wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

Łukasz Nowicki ponownie w "Pytaniu na śniadanie"

Niedawno media obiegła informacja, że Łukasz Nowicki wraca do "Pytania na śniadanie". Widzowie jednak nie spodziewali się, że nastąpi to tak szybko! W poniedziałek, 2 grudnia prezenter poprowadził śniadaniówkę po raz pierwszy po długiej przerwie. Podczas pierwszego odcinka z udziałem Nowickiego po jego powrocie, Joanna Górska zaskoczyła widzów swoim powitaniem. Na antenie przywitała go z uśmiechem i serdecznymi słowami, co zostało odebrane jako gest pełen ciepła. Wówczas widzowie dowiedzieli się, że to właśnie z Joanną Łukasz stworzy duet w "Pytaniu na śniadanie":

Witamy bardzo na pokładzie, bardzo się cieszymy razem z naszymi widzami, bo jesteś uwielbiany, kochany, oczekiwany - mówiła do kolegi.

Powrót Łukasza Nowickiego do programu „Pytanie na śniadanie” może oznaczać kontynuację jego wieloletniej kariery w Telewizji Polskiej. Prezenter przez lata stał się jedną z kluczowych twarzy tego formatu, a jego ponowna obecność na ekranie cieszy się ogromnym uznaniem. W najbliższych tygodniach widzowie z pewnością będą mogli zobaczyć go w kolejnych odcinkach programu, co pozwoli utrzymać wysoki poziom zainteresowania tym formatem.

Powrót Łukasza Nowickiego do „Pytania na śniadanie” spotkał się z entuzjastycznymi reakcjami widzów. Komentarze na platformach społecznościowych oraz w mediach wskazują na to, że widzowie cieszą się z powrotu lubianego prowadzącego. Wielu z nich doceniło jego profesjonalizm i pozytywną energię, które od lat charakteryzują jego pracę w programie:

W końcu, to taki inteligentny i ciepły człowiek!

Ale super! Jak byłam w @pytanienasniadanie jakiś czas temu, to właśnie Łukasz prowadził program i to była bardzo miła rozmowa fajnie go będzie móc znowu oglądać!

Boże jak dobrze! To najlepszy prezenter w historii

Mega się cieszę - rozpisują się fani.

Powrót Łukasza Nowickiego do „Pytania na śniadanie” to wydarzenie, które wzbudziło duże emocje zarówno wśród widzów, jak i w gronie jego współpracowników. Joanna Górska swoim ciepłym powitaniem na antenie podkreśliła, jak ważnym członkiem zespołu jest Nowicki. Widzowie mogą teraz cieszyć się jego obecnością i śledzić kolejne odcinki popularnego programu śniadaniowego, który od lat gości na ekranach polskich domów.

Oglądaliście dzisiejsze wydanie "Pytania na śniadanie"?

