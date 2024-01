Łukasz Nowicki odszedł z "Pytania na śniadanie" w połowie 2023 roku. Jakież to musiało być zaskoczenie dla widzów, gdy nagle zobaczyli go w konkurencyjnej stacji. Jak to się stało, że Łukasz Nowicki znalazł się w "Dzień Dobry TVN"?

Łukasz Nowicki w "Dzień Dobry TVN"

Łukasz Nowicki odszedł z "Pytania na śniadanie" po 13 latach. Widzowie po raz ostatni widzieli go w roli prowadzącego w czerwcu 2023 roku. "Czas poszukać nowych wyzwań", zapowiadał wówczas. Dziś jego fani mogli się nieźle zdziwić, ponieważ prezenter pojawił się w konkurencyjnej śniadaniówce. W "Dzień Dobry TVN" z zaciekawieniem opowiadał o swojej pracy w dubbingu czy jako lektor, chociaż jak stwierdził skupia się na niej zdecydowanie za rzadko. Na pytanie czy na prośbę córeczki naśladuje postacie z bajek odpowiedział :

Bardzo bym chciał i robię to praktycznie każdego dnia, praktycznie każdego dnia ją namawiam, ale Józefina bardzo nie lubi, jak jej się czyta. Błagam ją, żeby mi pozwoliła, ale ona woli sama czytać, więc robimy to równolegle. Ja jej czytam jedną bajeczką, a w tym samym czasie ona sobie inną bajeczkę. Po mniej więcej pięciu minutach dostrzegam absurd tej sytuacji i przestaję czytać. Chciałbym, ale ona nie jest zainteresowana ani moim głosem, ani moim talentem. Jedynie moim sercem.

Prowadzący "Dzień Dobry TVN" poprosili Łukasza Nowickiego, by wcielił się w rolę ich lektora i zapowiedział kolejny segment programu.

To będzie historyczny moment. Zapowiesz: newsy i Radek Mróz? Wiesz, jak prowadzący - zapytała Ewa Drzyzga.

W tym momencie doszło do zabawnej wpadki:

A teraz kochani czas na naszego kolejnego... - zaczął Łukasz Nowicki, po czym wybuchnął śmiechem.

