Łukasz Nowicki od lat jest bardzo aktywny w social mediach i tym razem opublikował wzruszający kadr, w którym pokazał nowego członka rodziny! Najpierw powrót do "Pytania na śniadanie", a teraz to! Takiego obrotu spraw nikt nie mógł przewidzieć. Sypią się gratulacje!

Łukasz Nowicki zdobył popularność kilka lat temu, a widzowie go uwielbiają. Przez długi czas był kojarzony z programem "Pytanie na śniadanie", jednak w pewnym momencie podjął decyzję o odejściu ze śniadaniówki. Wówczas widzowie mogli oglądać go jedynie w "Postaw na milion", w którym był jedynym gospodarzem. Pod koniec ubiegłego roku media obiegła radosna informacja, że Łukasz Nowicki powraca do programu "Pytanie na śniadanie"! Fanie nie kryli zachwytu, ponieważ warsztat dziennikarski, inteligencja i błyskotliwość Łukasza są niepodważalne.

Teraz Łukasz Nowicki ponownie zaskoczył swoich fanów i tym razem za pośrednictwem Instagrama wyjawił, że w jego domu pojawił się nowy członek rodziny. Szybko okazało się, że chodzi o pieska rasy buldog francuski, który otrzymał imię "Gloria". Szczeniak zapewne wprowadzi do domu Łukasza Nowickiego wiele radości.

Fani od razu zachwycili się szczeniakiem i posypało się wiele ciepłych słów. Nie zabrakło również gratulacji.

No piękna członkini rodziny, do schrupania

Niewiele osób pamięta, że pierwszą żoną Łukasza Nowickiego była Halina Młynkowa. Z tego związku prezenter ma syna- Piotra, a niedługo po ślubie z Olgą Paszkowską w jego życiu pojawiła się córeczka- Józefina. Łukasz Nowicki od lat jest związany z Telewizją Polską jako prezenter telewizyjny; współprowadzi poranny program "Pytanie na śniadanie" i prowadzi teleturniej "Postaw na milion".

Łukasz Nowicki odszedł z prowadzenia śniadaniówki w 2023 roku tłumacząc, że jest już znużony prowadzeniem tych samych rozmów:

Zaczyna ci to przychodzić zbyt łatwo, zaczyna ci przeszkadzać pewna estetyka, nagle masz prawie 50 lat, już może nie chcesz być tak pastelowo ubrany, może już nie chcesz sadzić kwiatów - nie umniejszając tym, którzy to robią. Najważniejsze - 45 razy już taką rozmowę odbyłeś, identyczną. Przed świętami są te same rozmowy, przed Nowym Rokiem te same. Zaczynasz się nudzić

- mówił w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem.