Krzysztof Rutkowski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce, znany przede wszystkim jako detektyw, przedsiębiorca i osobowość medialna. Swoją karierę rozpoczął jako właściciel prywatnego biura detektywistycznego, które przez lata zajmowało się głośnymi sprawami kryminalnymi. Jego działalność wzbudzała wiele emocji, a spektakularne akcje detektywistyczne, często z udziałem mediów, przyniosły mu sławę, ale także krytykę. Rutkowski był zaangażowany w rozwiązywanie trudnych spraw, takich jak zaginięcia czy oszustwa.

Poza działalnością zawodową Rutkowski występował w licznych programach telewizyjnych i udzielał wywiadów, budząc zainteresowanie opinii publicznej. Obecnie działa również jako celebryta, aktywnie udzielający się w mediach społecznościowych i angażujący w różne projekty medialne. Jest mężem Mai Rutkowski, która wspiera go zawodowo i prywatnie. Ostatnio detektyw chwalił się, że wraz z małżonką dostali nowy program w TVN. Co na to stacja?

Krzysztof Rutkowski przekazał wieści ws. nowego programu

Znany detektyw i medialna osobowość, Krzysztof Rutkowski, wywołał poruszenie w mediach po tym, jak ogłosił, że podpisał umowę na produkcję nowego programu telewizyjnego dla stacji TVN. Detektyw twierdził, że premiera programu ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Jedziemy do TVN-u, bo podpisujemy umowę na nowy program - mowił jeszcze niedawno na swoim Instastories Krzysztof Rutkowski.

Jak myślicie, w jakim nowym programie wystąpimy? - wtórowała mu żona.

Pojawiły się głosy, że małżonkowie dostali propozycję wystąpienia w "Azji Express" jednak Krzysztof Rutkowski szybko zaprzeczył tym doniesieniom.

To zupełnie nowy program, w którym wystąpię tylko ja i moja żona. Mieliśmy propozycję udziału w 'Azji Express', jednak jest to zbyt długi okres wyjazdowy. W związku z tym niestety, ale odmówiliśmy (...). W przyszłym tygodniu zaczynamy zdjęcia pilotażowe. A emisja jeszcze w tym roku - mówił detektyw niedawno dla Plejady.

Informator "Super Expressu" donosił, że nowy program ma pokazać "jak Krzysztof i Maja pracują na co dzień oraz z jakimi wyzwaniami mierzą się w swojej profesji".

Nowy format pokaże, jak Krzysztof i Maja pracują na co dzień oraz z jakimi wyzwaniami mierzą się w swojej profesji. Program ma ukazywać pracę Rutkowski Patrol, a także być dynamiczny, pełen akcji, z elementami charakterystycznego stylu Krzysztofa: '3, 2, 1, bomba, gleba i pozamiatane!' - zdradzał informator.

TVN komentuje doniesienia o programie z Krzysztofem Rutkowskim

Zaskakujący zwrot akcji nastąpił, gdy głos w sprawie rzekomego programu z Krzysztofem Rutkowskim zabrała przedstawicielka stacji TVN. Joanna Górska w rozmowie z mediami stanowczo zdementowała informacje przekazane wcześniej przez detektywa. Przedstawicielka TVN postawiła sprawę jasno:

Nie było takiej propozycji, więc dementuję. Krzysztof Rutkowski nie będzie miał programu w telewizji TVN - oznajmiła Joanna Górska w rozmowie ze 'Światem Gwiazd'.

Sam Krzysztof Rutkowski do tej pory nie odniósł się do komentarza Joanny Górskiej z TVN.

