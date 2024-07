Jakie są najświeższe notowania bukmacherów na Euro 2016? Czy według nich wygramy mecz Polska - Niemcy? Sprawdźcie, jak obliczane są nasze szanse na wygranie tego historycznego spotkania oraz kto może strzelić gola i ile za to można zarobić. Według legalnego bukmachera STS.pl większe szanse mają jednak Niemcy.

Reklama

Na zwycięstwo Niemiec kurs wynosi 1.9, co oznacza, że gdy postawi się 10 zł to wygrywa się 19 zł minus podatek!

Na remis kurs wynosi 3.5, czyli za postawione 10 zł można wygrać 35 zł.

Na wygraną Polski kurs wynosi 3.8, czyli za 10 zł wygramy 38 zł.

Zobacz także

A jak przestawiają się szanse na gole naszych piłkarzy? Najlepiej stoją akcje Roberta Lewandowskiego.

Jeden gol Lewego ma kurs 3.5, czyli bukmacherzy wypłacą 35 zł za każde postawione 10 zł. Jeśli Arek Milik strzeli gola, to kurs jest już 5.0. Czyli jest 50 zł do wygrania za każde 10 zł. Jeśli gola strzeli Grzegorz Krychowiak to kurs jest 8.0, a ewentualna wygrana za 10 zł – 80 zł. Gol Bartka Kapustki oceniany jest po kursie 10.0 czyli można wygrać 100 zł. Ale może wstrzymajcie się ze stawianiem na gola Kapustki, bo młodego piłkarza Cracovii nie ma w wyjściowej jedenastce na Niemców.

A teraz popuśćmy wodze fantazji. Za dwa gole Lewego kurs wzrasta do 12.0, czyli można wygrać 120 zł. Dwa gole Milika to kurs 30.0, czyli 300 zł do wygrania. A za trzy gole Lewego (kurs 50.0) – 500 zł do wygrania!

Tymczasem mecz Polska - Niemcy już za chwil kilka. Zapraszamy na naszą relację z meczu na żywo kobiecym okiem.

Zobacz także: Nowy hit sieci! "Hitler przed meczem z Polską chciał zatrzymać Lewandowską i transport jej kulek mocy" WIDEO

Czekasz na gole Roberta Lewandowskiego?

Reklama

Czy Arek Milik i Bartek Kapustka pokażą dziś, że Niemcy nie są im straszni?