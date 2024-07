Relacja na żywo z meczu Polska - Niemcy "kobiecym okiem" za nami! Wynik 0-0! Nikt nie strzelił gola. Przeczytajcie za to kto został kontuzjowany? Kto najlepiej prezentował się na boisku? ;) I na jeszcze inne pytania znajdziecie odpowiedź w naszej (relacji jeśli nie oglądaliście uważnie). Dla Polaków mecz z Niemcami był drugim spotkaniem w fazie grupowej. Pierwsze zakończyło się zwycięstwem 1:0 nad Irlandią Północną. Remis z Niemcami to sukces!

DOBRANOC :)

24:00 Na koniec dobrego dnia komentarz Zbigniewa Bońka. My też Was Kochamy!

23:59 Bartek Kapustka poinformował nas jeszcze raz, że Polska-Niemcy 0:0 Dziękujemy, to były emocje!

23:55 Piszczek zadowolony po meczu zrobił selfiaka z Błaszczykowskim.

23:53 Grzegorz Krychowiak, Bartek Kapustka w szatni po meczu z Niemcami (z innymi piłkarzami co grali w meczu, ale nie pamiętamy już ich nazwisk :) twierdzą, że walczą o zwycięstwo w grupie. Powodzenia chłopaki!

23:51 Kuba Błaszczykowski mówi, ze liczy się zawsze drużyna.

23.50 Piłkarze dziękują za udany mecz

Robert Lewandowski

23:00 Dziękujemy, że oglądaliście z nami ten mecz! Razem z Magdą Gessler przesyłamy wam Besosy.

Ps. Nikt z nas nie wytypował z redakcji dobrze wyniku. Dlatego dnia wolnego nie będzie, pula przechodzi na kolejny mecz Polski z Ukrainą w wtorek. Czekajcie na naszą kolejną kobiecą relację! :)

22:53 Lewandowski udziela wywiadu, mówi, że mieliśmy dobry mecz. I należał nam się punkt, który uzyskaliśmy. Dziękujemy z Karoliną Gilon.

22:50 KONIEC!!!! Było Gorąco bo było jakieś dośrodkowanie za faul. Ale Fabiański wybił. Uffff A Edyta Herbuś nadal kibicuje.

22:49 Żółta kartka dla Peszki, a ledwo wszedł...

Baśka krzyczy, że sędzia kalosz!

22:47 Koleżanka słusznie zauważyła - A zauważyliście że chyba nie wszyscy, ale np Krychowiak ma dwa różne buty? Jeden różowy a drugi żółty. Czy to normalne u piłkarzy? WŁAŚNIE NORMALNE? Ewelina Lisowska z sunią też o to pyta, bo nie wie jak ubrać się następnym razem na boisko.

22:45 Ostatnia minuta meczu z 90 regulaminowych. Aaaaaaaaa Rafały nie chcą, żeby się kończył.

22:43 Schodzi Grosicki wchodzi Peszko Sławek. Leży Jędrzejczyk - Dobrze że chłop wszystko wie, inaczej z nazwiskami byłoby krucho. 3 minuty do końca meczu!

Ewa Farna pewnie nie musi pytać chłopa o nazwiska...

22:40 Ech Grosicki nie trafił :/ Za to Pazdan (co za cudaczne nazwisko) wybił piłkę złym Niemcom. Radwańska zadowolona.

W redakcji zdania są podzielone. Jedni uważają, ze mecz nudny jak nie wiem co. A kolega gej jest w strefie kibica i, że tak zacytujemy: "Obok mnie sami szalikowcy a ja w najbardziej obcisłych rurkach i drę się jak opętany. Nudny? Ja 4 fajkę już spaliłem".

22:26 Schodzi Kuba Błaszczykowski, a wchodzi KAPUSTKA! No to ja rozumiem.

22:34 Znowu urwało Szpakowskiego, nie dane mu jest komentować. 75 minuta meczu nadal 0:0.

To podobno sukces. Ale jak mi tu podpowiadają - Niemcy zawsze graja go końca, 4 lata temu strzelili nam w 91 minucie gole. Co na to Natalia Szroeder, co ma takie niemieckawe nazwisko?

22:30 - Krzysztof Mączyński opuszcza boisko. A tymczasem nasza koleżanka redakcyjna, która była dziś w Pytaniu na śniadanie bo jest specem od piłki - powiedziała coś mądrego "Piszczek jest hot"

22:29 No i świat nas kocha! Russell Crow (ten Gladiator) napisał:

"Podoba mi się ta polska reprezentacja. Teoretycznie słabsi, ale sprawiają wrażenie prawdziwej drużyny."

Twitter

22:26 A teraz trochę faktów. Żonie vicenaczelnego podoba się Humus (Hummels) z Niemiec. Wszyscy zgonie stwierdzili, że tak jak Milik nie strzelił przed chwilą, to oni by strzelili w szpilkach, a nawet w rolkach!

KOCHANI jak widać EMOCJE JAK NA GRZYBACH W NASZEJ REDAKCJI.

22:24 Żółta kartka za to, że faulowali Milika. Ale chłop mówi w domu, że trzeb i tak Milika wyperd... z boiska, bo nie umie wykorzystać sytuacji.

22:22 Czy jak będzie remis to wychodzimy z grupy? Pyta kolega gej. Kobiety nie wiedzą. Pomóżcie w komentarzach.

22:19 Czy wy rozumiecie co się dzieje? Bo Chłop w domu mówi tak ""Kur... Szpaku 50 lat komentujesz, a nic nie rozumiesz". No to jak on nie rozumie to kto?

Artrama

22:18 Plują na murawę. Blech! Honorata Skarbek nie chce na to patrzeć.

22:15 Mężczyzna przed chwilą łapał się za głowę, ale nie skapowałyśmy czy dlatego, że Lewandowski został zatrzymany przez złego Niemca. Czy dlatego, że włosy Krychowiaka jednak się poruszyły!

22:13 Tymczasem kibicujemy i polskie gwiazdy z nami nawet jak pracują na scenie. Kto gra spektakle w taki mecz?

22:11 Grosicki żółta Kartka, chłop w domu mówi, że to dobra żółta kartka bo by akcja poszła. Kumacie coś z tego?

22:10 Polska Biało-Czerwoni! Polska krzyczą kibice na stadionie. Niech się spełni wola Grażyny Wolaszczak

22:06 Milik leciał na bramkę z piłką, Dariusz Szpakowski nie widział, że to on i chwalił Lewandowskiego. Jednak bramki nie było.

22:05 Niemiecki szkoleniowiec w niczym i nigdzie nie grzebie jest postęp!

22:04 Kochane, w domu joby lecą, że Grosicki zamiast dać piłkę do Lewego, to gapi się i idzie w bok. Nerwy Nerwy!

22:01 Rany! Wrócili. Już Arek Milik miał strzelić, ale przewrócił się i nie dał rady. Za to Niemcy też nie czekali długo i Gece chciał strzelić nam, ale Fabiański złapał. Uffff. Ale emocje!

21:54 Za jakieś 10 minut nasi piłkarze wrócą do gry. A kto im kibicuje całe morze gwiazd. Na przykład Marta Żmuda-Trzebiatowska.

21:45 Żółta kartka na Mączyńskiego i koniec pierwszej połowy meczu Polska- Niemcy. Na razie wynik 0:0.

21:43 Jakoś nerwowo na boisku. Błaszczykowski kopnął Niemca, ale przypadkowo. Kuba fajną brodę wyhodował.

21:40 Czy zauważyliście, że Grzegorz Krychowiak ma zawsze idealnie przyżelowaną fryzurę? Teraz po 40 minutach na boisku włosy nie ruszyły mu się nic a nic. Mistrz!

21:36 Jak na nasz gust mało zbliżeń. Nie widać zgrabnych łydek, obciskających pupę spodenek. Trochę jesteśmy zawiedzione. Same biegające ludziki.

21:34 Jakiś Ozol czy jak się go pisze, sfaulował Krychowika i dostał żółtą kartkę!

Mężczyzna mówi w domu, że tak na nas napierają Niemcy bo się nas nie boją.

21:30 Niemcy mają nietęgie miny, zaczynają się bać! Komentuje teraz ktoś inny... Tymczasem Joanna

Senyszyn rozumie oglądanie meczu kobiecym okiem.

21:25 Milika zablokował całkiem przystojny Niemiec z brodą. Trochę turowaty. A wiedzieliście, że Patricia Kazadi, też kibicuje? Fotka specjalnie dla Party.pl

21:24 Nasi komentatorzy stracili chyba zasięg, bo cisza.... nie ma Szpakowskiego! Przerwać grę!

21:21 Lewandowska próbował znowu strzelić, ale go zablokowali, cholery! Wysyłamy Olę Ciupę by mocy przybyło!

21:18 Robert Lewandowski faulowany, znowu... Chcą go wykończyć, a niby koledzy z Niemiec!

21:17 Fabiański złapał piłkę ufff. A tak przy okazji podobają Wam się, któryś Niemcy? Nam nie!

21:16 ooo nie nie nie... Ufff nie strzelił nam Niemiec. To pewnie dlatego, że Maserak dzielnie kibicuje.

21:15 Przez chwile było nam gorąco. Lewy tak pięknie biegł... I strzelał, tylko, że nie wstrzelił.

21:13 Czy kogoś interesuje skład Niemców? Jak tak to dajemy.

21:10 Szpakowski mówi, że nie jest dobrze, bo nas Niemcy spychają do środka, co to znaczy?

Za to Doda uważa, że wygramy!

21.04 Jakiś Kefira czy inny sfaulował Lewego. Co za niemiecka ś... Ale dostał żółta kartkę

21:03 Nasza reprezentacja ma ładne czerwone stroje. Na zielonej murawie ładnie wyglądają.

Anna Wendzikowska tez na czerwono. Skąd wiedziała? :)

21:01 Zaczęli! O już ktoś leży!

UWAGA REDAKCJA PARTY.PL OBSTAWIA WYNIKI stawka wysoka - Dzień wolnego

20:56 Jakub Rzeźniczak też kibicuje z żoną Edytą.

Twitter

20:55 Jeszcze Polska nie zginęła!!!!!! Śpiewamy hymn! Marsz marsz Dąbrowski!

20:53 Mecz komentuje Dariusz Szpakowski, przynajmniej jego znamy. Dariusz mówi, że nie wygraliśmy z Niemcami 42 lata. Olaboga! Olaboga! To dziś musimy!

20:43 Spiesznie donosimy Wam, że Małgosia Rozenek i Radek Majda razem ze swoim psem Sisi, buldogiem francuskim już gotowi do meczu i kibicowania.

Buldożka Sisi - Polska gola!!

20.30 Znamy skład i rozstawienie Polaków! (Nie bardzo nam coś to mówi, ale... :)

20.20. Przygotowujemy się do meczu Polska-Niemcy jak Piotr Adamczyk... Jemy obiad!

