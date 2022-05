Eurowizja 2022: Kto wygra? Oto top 10 według bukmacherów. Polska wysoko! 

Jak co roku niemal nieomylni bukmacherzy wskazali wyniki Eurowizji 2022! W ścisłej dziesiątce Ukraina, Włochy i Polska! Jakie szanse ma Krystian Ochman?

Przed nami 66. Konkurs Piosenki Eurowizji! W tym roku jedno z największych muzycznych wydarzeń w Europie odbędzie się w Turynie we Włoszech. Tegoroczne koncerty będą podzielone na dwa półfinały z których zostanie wyłonione po 10 krajów. Łącznie do finału Eurowizji, który odbędzie się 14 maja, dostanie się 25 państw, które powalczą o pierwsze miejsce. Jakie szanse ma Polska? Kto zdaniem bukmacherów zdobędzie najwyższą nagrodę?

Eurowizja 2022: Top 10 wg bukmacherów!

W tym roku Eurowizja odbywa się w wyjątkowych okolicznościach, dla fanów i uczestników konkursu to wciąż wielkie wydarzenie i święto muzyki. Trudno jednak zapomnieć o sytuacji jaka ma miejsce w Ukrainie, gdzie wciąż trwa krwawa wojna wywołana przez Federację Rosyjską. Przypomnijmy, że z tego powodu Rosja została wyrzucona z uczestnictwa w konkursie.

W związku z tym o wygraną w Eurowizji będzie walczyło 45 państw. Bukmacherzy jednak już wyłuskali dziesiątkę, która ich zdaniem ma największe szanse! Sprawdźcie kogo wymieniają!

Na 10. miejscu w przewidywaniach bukmacherów znajdzie się Serbia, którą reprezentuje wokalistka Konstrakta z piosenką "In Corpore Sano". Serbska artystka postawiła na utwór śpiewany w ojczystym języku. Piosenka jest bardzo rytmiczna, a wykonująca ją Konstrakta ma prawdziwy aktorski talent. Widzów czeka więc występ dopieszczony nie tylko muzycznie, ale także wizualnie.

9. miejsce będzie prawdopodobnie należało do Holandii. Wygląda na to, że w tegorocznym konkursie duże szanse będą miały także romantyczne, spokojnie piosenki. Stien den Hollander występująca pod pseudonimem S10 zaśpiewa "De diepte", utwór bardzo mroczny, opisujący jej trudną przeszłość. Choć Stien ma zaledwie 21 lat ma za sobą trudny bagaż doświadczeń:

- To hołd dla smutku i wspomnień, które nosisz ze sobą. Każdy przeżywa trudne chwile w swoim życiu. To coś, co naprawdę wszystkich łączy i mam nadzieję, że (ludzie) będą czuli się mniej samotni, kiedy (posłuchają) tej piosenki - mówiła dla "Eurovision.tv".

Na 8. miejscu przewidywana jest Norwegia i reprezentujący ją ekscentryczny i bardzo oryginalny zespół Subwoolfer. Członkowie zespołu występują w żółtych maskach wilków i eleganckich garniturach. Wiadomo, że przewodniczy im dwóch liderów o pseudonimach Keith i Jim. Subwoolfer wykonają bardzo energiczną piosenkę "Give that wolf a banana" i możemy być pewni, że dadzą niezły popis tanecznych umiejętności. Tajemniczym muzykom towarzyszyć ma równie zagadkowy DJ Astronaut. W serwisach społecznościowych już możemy przeczytać mnóstwo pozytywnych komentarzy, wygląda na to, że "Give that wolf a banana" ma szansę stać się przebojem, ale czy Eurowizji?

Które miejsce Polski na Eurowizji 2022 wg bukmacherów?

Na 7. miejscu bukmacherzy przewidują Polskę! Krystian Ochman z piosenką "River" zdaniem specjalistów może poszybować naprawdę wysoko! Piosenka polskiego wokalisty zresztą już zbiera w sieci mnóstwo pozytywnych komentarzy i doceniają ją także zagraniczne media. W sieci krąży już nagranie z prób Krystiana Ochmana na którym możemy przyjrzeć się, jak będzie wyglądał jego występ! Myślicie, że nasz muzyk ma szansę na miejsce w ścisłej czołówce? A może nawet na wygraną?

W konkursie być może wyprzedzi Polskę reprezentantka Grecji. Zdaniem bukmacherów artystka może być nawet na 6. miejscu. Amanda Georgiadi Tenfjord ma greckie i norweskie korzenie. W Norwegii mieszka na co dzień i to ten kraj jest dla niej inspiracją muzyczną. Amanda zaprezentuje balladę pt.: "Die Together". W utworze znajdziemy wiele inspiracji muzyką pop, ale także muzyką nordycką.

Na miejscu 5. możliwe, że znajdzie się Hiszpania. Utwór wokalistki kubańskiego pochodzenia Chanel już bije rekordy popularności na serwisie YouTube. Widzom bardzo podoba się połączenie ciekawej choreografii z rytmiczną i temperamentną piosenką wokalistki. Utwór "Slo mo" to nie lada wyzwanie, ponieważ Chanel będzie musiała zgrać bardzo dynamiczną i wymagającą choreografię ze śpiewaniem. Siłą piosenki jest oczywiście jej szybki, przebojowy nastrój. Warto zaznaczyć, że Hiszpania należy do "Wielkiej Piątki" i zobaczymy ją od razu w finale.

4. miejsce wg bukmacherów należy do Szwecji, która na konkursach Eurowizji zawsze sobie świetnie radzi! Tym razem Szwecja postawiła na bardzo romantyczny i poruszający utwór w uwielbianym przez fanów Eurowizji stylu. Ta piosenka to mocny kandydat do finału, słuchacze chwalą utwór za szczery i bardzo przejmujący przekaz.

- To nie plastikowe, tylko do bólu autentyczne -rozpisują się fani na serwisach społecznościowych.

Bukmacherzy jako 3. miejsce wskazali Wielką Brytanię. Reprezentant wysp, Sym Ryder może być znany widzom z TikToka! Wokalista zaśpiewa piosenkę "Space man" nagradzaną i bardzo lubianą w Wielkiej Brytanii. Anglicy mają ogromną nadzieję, że długowłosy muzyk odmieni passę raczej pozbawionych słabych wyników ostatnich lat. Nie bez znaczenia będzie tu z pewnością ponad 12-milionowa publiczność, która śledzi działania Syma na Tiktoku.

Włochy znów wygrają Eurowizję?!

2. miejsce w rankingu bukmacherów zajmują Włochy! Istnieje spora szansa, że główna nagroda, albo chociażby miejsce na podium, znów będą należały do zdolnych południowych Europejczyków. W tamtym roku Włosi zaryzykowali i wysłali na konkurs oryginalny, odważny i zdecydowanie nietuzinkowych Maneskin, który przyniósł im bezkompromisowe zwycięstwo. W tym roku Włosi znów postawili na wyjątkowych wykonawców - będą to Mahmood & BLANCO, którzy zaśpiewają balladę "Brividi". Jeśli widzom imię Mahmood będzie się już kojarzyło z Eurowizją, to wcale się nie pomylili. Wokalista reprezentował już Włochy w 2019 roku i przegrał zaledwie 26 punktami z reprezentantem Holandii, zyskując w ten sposób drugie miejsce. Od tego czasu artysta cieszy się ogromną popularnością, a połączenie sił z BLANCO, uwielbianym przez rzesze fanów muzykiem, było strzałem w dziesiątkę. Panowie w duecie dają naprawdę niezły popis wokalny!

Ukraina faworytem bukmacherów na Eurowizji 2022

W obliczu wydarzeń na wschodzie Europy propozycja Ukraińskiego zespołu zdobyła serca wielu Europejczyków. Nic więc dziwnego, że faworytem tegorocznego konkursu jest Ukraina.

Co prawda wybór reprezentanta odbył się w atmosferze niemałego skandalu. Z powodu medialnej afery z reprezentacji kraju zrezygnowała młoda artystka Alina Pasz, a na jej miejsce wybrano zespół, który w preselekcjach zajął drugie miejsce. Orkiestra Kałusza z piosenką "Stefania" podbili serce Ukraińców, a teraz również wielu zagranicznych słuchaczy. Wokalista zespołu, który stworzył tekst do utworu przyznał, że napisał go z myślą o swojej mamie Stefani. W obliczu wojny Ukraińcy zreinterpretowali ten tekst i słowa mama odebrali jako "Matka-Ukraina". Jest to więc bardzo symboliczna piosenka, która zdaniem bukmacherów ma duże szanse na wygraną.

- Piosenka "Stefania" dedykowana jest mojej mamie, tak ma na imię moja mama. Po wybuchu wojny piosenka zaczęła coś znaczyć dla wielu ludzi, którzy zinterpretowali ją jako "matkę Ukrainę". Dlatego piosenka jest w wielu sercach Ukraińców i mamy nadzieję, że Europejczycy też ją pokochają - mówił Oleh Psiuk w rozmowie z dziennikarzem Eurowizji.

Jeśli zespół z Ukrainy wygrałby konkurs, oznaczałoby to, że za rok Eurowizja musiałaby odbyć się właśnie w Ukrainie. Muzycy i widzowie wierzą, że tak się właśnie stanie:

- Jeśli wygramy Konkurs Piosenki Eurowizji 2023 odbędzie się na Ukrainie. Będzie to nowa, zintegrowana, dobrze rozwinięta i kwitnąca Ukraina - mówił w rozmowie z "Eurovision.org" Oleksii Zembrowskij, reżyser tegorocznego ukraińskiego występu.

A Wy myślicie, że kto ma największą szansę na wygraną?

