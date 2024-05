Ada i Bartek czy może Agnieszka i Jędrek? Która para otrzyma szanse, by stanąć na ścieżce lojalności? A może jedno z nich rzuci kulą? Odpowiedzi na te pytania pojawią się już w finałowym odcinku, choć widzowie mają już swoje typy. A mała wpadka w "Dzień dobry TVN" tylko ich upewniła.

Przed nami wielki finał 14. edycji "Hotelu Paradise", w którym o zwycięstwo będą walczyć Ada i Bartek oraz Agnieszka i Jędrek. Wiele osób ma już swoje typy, ale dla widzów "Hotelu Paradise" to oni wygrali program, ponieważ odnaleźli miłość — chodzi oczywiście o Dominikę i Oskara. Której parze uda się stanąć dziś na ścieżce lojalności i wygrać 100 tysięcy złotych? Wszystko jest w rękach uczestników i nie da się ukryć, że szanse są bardzo wyrównane.

Fani "Hotelu Paradise" rozpisują się pod postami programu i typują swoich faworytów i zwycięzców. Można powiedzieć, że finaliści naprawdę idą "łeb w łeb".

Aga z Jędrkiem, szacunek do siebie, a nie toksyk. Ada jest super, ale nie wierzę w nagłą zmianę Bartka

