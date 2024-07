Przed meczem Polska-Niemcy mamy dla Was hit! W sieci krąży najnowsza przeróbka słynnej sceny z filmu z Hitlerem. Zapewne widzieliście już wiele przeróbek słynnej sceny z filmu "Upadek". Ale takiej wersji jeszcze nie było! Jak Hitler chciał zatrzymać transport kulek mocy Anny Lewandowskiej dla polskiej kadry? Co jego agent miał dodać do rosołu na ślubie Wojtka Szczęsnego? W jakich ekskluzywnych butikach zastawili zasadzkę na Grzegorza Krychowiaka? Musicie to zobaczyć!

Reklama

Hitler przed meczem Polska-Niemcy :)

Na ten dzień polscy kibice czekali od dawna! Dziś wielki mecz Polska-Niemcy. Nasza reprezentacja, której kapitanem jest napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski, zmierzy się z mistrzami świata sprzed dwóch lat. Nie mamy szans? Nic z tego! Polska pokonała Niemców dwa lata temu w eliminacjach do Euro, dlatego wszyscy uważają, że możemy wyjść z tego starcia zwycięsko.

Zobacz także

Trener Niemców, Joachim Löw na konferencji prasowej podkreślał, że polska reprezentacja to trudny przeciwnik i nie można go ignorować. W końcu w naszej kadrze grają światowej klasy zawodnicy m.in. Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak czy Kuba Błaszczykowski.

Zobacz też: Mecze, samochody i dziewczyny. Życie w piłkarskim stylu? Na co gwiazdy futbolu wydają pieniądze

Jak Niemcy przygotowują do się starcia z Polską? Mamy nagranie z ich narady :)

Zobacz też: Luksus, sława, pieniądze. Jak żyją dziewczyny najlepszych polskich piłkarzy. Czego im zazdrościmy?