Filip Chajzer już jakiś czas temu otworzył swoją kebabownię w Warszawie. Dziennikarz ma plan na rozwijanie swojego biznesu także w innych miastach w Polsce. Jest jednak jeden problem, Chajzerowi brakuje pracowników. Teraz wyszło na jaw, ile można zarobić, pracując u Filipa.

Filip Chajzer jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Przez wiele lat związany był ze stacją TVN, jednak rok temu Filip Chajzer podjął decyzję o odejściu ze stacji. 39-latek postanowił wówczas, że zacznie działać w branży gastronomicznej i na początku kwietnia bieżącego roku otworzył pierwszy własny food-truck z kebabem.

Czas wywrócić do góry nogami wszystko to co do tej pory myśleliście o kebabie … przedstawiam moje wunderwaffe - dwa lata ciężkiej pracy, masa wydanych pieniędzy, tysiące kilometrów na trasie Warszawa - Berlin i oto jest - KREUZBERG KEBAP

- napisał Filip informując o swoim nowym biznesie.