Cezary Żak to znany aktor, który zasłynął przede wszystkim dzięki serialowi "Klan", gdzie wcielił się w szwagra Grażyny oraz sitcomowi "Miodowe Lata", gdzie grał Karola Krawczyka. Mało kto pamięta, że Żak grał również u boku Tadeusza Drozdy w kabarecie "Drozda Show". Oprócz seriali widzowie kojarzą Cezarego Żaka z takich filmów jak: "Fin del mundo?", czy "Uwierz w Mikołaja". W życiu prywatnym Żak od 1985 roku związany jest z aktorką Katarzyną Żak.

Mało kto wie, że Cezary Żak i Tadeusz Drozda są rodziną. Zarówno Żak jak i Drozda wychowywali się w Brzegu Dolnym. Mężczyzn dzieli 12 lat różnicy. Żak jest jednym z popularniejszych aktorów w Polsce, natomiast Drozda to znany i lubiany satyryk. Co się okazuje Cezary Żak i Tadeusz Drozda przez wiele lat skutecznie chronili swojej prywatności i mało kto wiedział, że są braćmi ciotecznymi. Okazuje się, że ich mamy były siostrami rodzonymi.

Połączyła ich również tragedia, gdyż po śmierci mamy Tadeusza Drozdy, opieką nad nim sprawowała ciocia, czyli mama Cezarego Żaka.

Zobacz także: Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała zdjęcia z mężem i dzieckiem. "Będę tęsknić za brzuszkiem"

Tadeusz Drozda uzyskał pomoc od mamy Cezarego Żaka, a po latach odwdzięczył się i zaproponował Żakowi, aby ten dołączył do jego kabaretu. Aktor był dopiero po szkole, więc propozycja brata ciotecznego była dla niego imponująca.

Zobacz także

My działamy tak naprawdę w różnych branżach. On działa w filmie, ja jako autor, animator... Raczej ja jestem z tych facetów, co angażują, a on na odwrót

- powiedział niegdyś Tadeusz Drozda w rozmowie z Faktem.