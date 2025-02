Paweł Domagała to znany polski aktor, piosenkarz, muzyk i kabareciarz. Niezmiennie cieszy się uznaniem w oczach Polaków i skrupulatnie realizuje kolejne projekty. Niewiele jednak mówi o swoim życiu osobistym i sporadycznie pojawia się z ukochaną na salonach. Jest nią Zuzanna Grabowska - również znana aktorka. Jej nazwisko wiele zdradza o tym, kto jest w takim razie zięciem Domagały!

Paweł Domagała i Andrzej Grabowski są rodziną

Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska są małżeństwem od 2013 roku. Para doczekała się dwóch córek – Hanny i Barbary. Zuzanna Grabowska, podobnie jak jej mąż, również jest aktorką. Talent i pasję do sztuki odziedziczyła po swoich rodzicach – Andrzeju Grabowskim i Annie Tomaszewskiej.

Andrzej Grabowski to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów. Szerszej publiczności jest znany przede wszystkim z roli Ferdynanda Kiepskiego w serialu „Świat według Kiepskich”, ale jego dorobek artystyczny jest znacznie bogatszy. Występował w wielu filmach i spektaklach teatralnych, zdobywając uznanie zarówno widzów, jak i krytyków.

Paweł Domagała w zaskakujących słowach o Andrzeju Grabowskim

Choć na co dzień niewiele się o tym mówi, Paweł Domagała i Andrzej Grabowski oficjalnie stali się rodziną. Co ciekawe, w programie "Demakijaż" w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem artysta przyznał, że przed poślubieniem Zuzanny nie do końca znał historię rodziny Grabowskich. Jak większość Polaków, kojarzył przede wszystkim samego Andrzeja Grabowskiego, choć wiedział o nim naprawdę niewiele:

Nie wiedziałem, kto to są ''ci'' Grabowscy, nie wiedziałem o ich klanie. Nie mogę tego powiedzieć... Ale Andrzej Grabowski, wybitny aktor teatralny, kojarzył mi się z jedną rolą. Nie wiedziałem nawet, jakie jest jego prawdziwe nazwisko. Wszystkiego dowiedziałem się na historii teatru

Historia małżeństwa Zuzanny Grabowskiej i Pawła Domagały

Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska poznali się na pierwszym roku studiów w Akademii Teatralnej w Warszawie. Początkowo łączyła ich przyjaźń; spędzali razem dużo czasu, odgrywając wspólnie sceny na zajęciach. Paweł od początku darzył Zuzannę uczuciem, jednak ona traktowała go jako przyjaciela. Po ukończeniu studiów Paweł zorganizował dla Zuzanny kameralny koncert, podczas którego wyznał jej swoje uczucia poprzez piosenki. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym w ich relacji, po którym szybko zostali parą.

Czasem po prostu się wie, że to ta jedyna. I nie pamięta się życia (przed - przyp. red.). Kiedy skończyliśmy z Zuzą studia aktorskie, na których spędzaliśmy całe dni razem, nagle pomyślałem, że nie wyobrażam sobie życia bez niej - opowiadał Domagała w rozmowie z ''Twoim Stylem''.

W 2012 roku powitali na świecie pierwszą córkę, Hannę, a rok później, w 2013 roku, wzięli ślub w Krakowie. W 2018 roku urodziła się ich druga córka, Barbara. Paweł często podkreśla, że wiele jego piosenek jest inspirowanych miłością do żony, co Zuzanna przyjmuje z pewnym onieśmieleniem. W 2018 roku Paweł Domagała wydał piosenkę "Weź nie pytaj", która powstała, gdy para dowiedziała się, że spodziewa się drugiego dziecka. Utwór ten stał się wielkim przebojem i jest wyrazem szczęścia oraz miłości, jaką Paweł czuje do Zuzanny.

