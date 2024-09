Robert Lewandowski niespodziewanie pojawił się w Polsce, a u jego boku zasiadły dwie bardzo ważne dla niego kobiety. Piłkarz miał bardzo ważny powód: odbierał prestiżową nagrodę! W tym ważnym dniu kapitanowi reprezentacji Polski towarzyszyły mu jego mama Iwona Lewandowska oraz siostra Milena Lewandowska-Miros. Zobaczcie zdjęcia!

Robert Lewandowski odebrał ważną nagrodę

Międzynarodowy Order Uśmiechu to niezwykłe wyróżnienie przyznawane osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do radości dzieci na całym świecie. Order ten jest szczególny, ponieważ laureatów wybierają sami najmłodsi. Tym razem to prestiżowe wyróżnienie odebrał Robert Lewandowski!

Podczas ceremonii w Warszawie piłkarz postawił na nienaganną elegancję - trudno zaprzeczyć, że w casualowym garniturze w delikatne paski prezentował się zjawiskowo!

U boku Roberta podczas uroczystości obecne były jego najbliższe osoby – mama Iwona oraz siostra Milena. Rodzina Lewandowskich od zawsze była jego ogromnym wsparciem, nie tylko w trakcie sportowej kariery, ale także w podejmowanych działaniach społecznych. Robert nie ukrywa, że relacje z najbliższymi ukształtowały go w niezwykły sposób:

Dziękuję za bezwarunkową miłość, nieskończoną cierpliwość, wskazówki i wsparcie - zwrócił się piłkarz do mamy w dniu jej urodzin.

Iwona Lewandowska postawiła na garnitur w odcieniu błękitu, a Milena Lewandowska-Miros założyła komplet oversize w kolorze szarości. Cała trójka prezentowała się wprost obłędnie!

Choć Anna Lewandowska nie była obecna podczas ceremonii w Warszawie, z pewnością jest niezwykle dumna z męża i wspiera go w realizacji jego działań zawodowych i nie tylko. Myślicie, że Laura i Klara pogratulują wkrótce tacie? My oczywiście dołączamy się do gratulacji dla Roberta Lewandowskiego!

