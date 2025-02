Serial "Peaky Blinders" to produkcja, która zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Historia rozgrywa się w Birmingham w latach 20. XX wieku i śledzi losy Thomasa Shelby’ego oraz jego rodziny, którzy prowadzą niebezpieczny gang Peaky Blinders. Widzowie docenili produkcję za świetne aktorstwo, mroczny klimat oraz niesamowitą ścieżkę dźwiękową. Dzięki TVP VOD teraz każdy może nadrobić wszystkie sezony "Peaky Blinders" za darmo. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie losy gangu przed premierą nadchodzącego filmu, który ma kontynuować wątki z serialu!

"Peaky Blinders" – kultowy serial dostępny bez opłat

"Peaky Blinders" to brytyjski serial, który podbił serca widzów na całym świecie. Produkcja opowiada o losach Thomasa Shelby’ego i jego rodziny, którzy po I wojnie światowej budują przestępcze imperium w Birmingham. Serial wyróżnia się doskonałym scenariuszem, wybitnym aktorstwem oraz niesamowitą atmosferą oddającą realia lat 20. XX wieku. W roli głównej występuje Cillian Murphy, a wśród obsady pojawiają się także Tom Hardy, Anya Taylor-Joy i Paul Anderson.

Serial zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i widzów na całym świecie. Oto kilka powodów, dla których warto go obejrzeć:

Świetna fabuła – wciągająca historia o rodzinie Shelbych, ich rywalizacji z innymi gangami oraz dążeniu do władzy.

– wciągająca historia o rodzinie Shelbych, ich rywalizacji z innymi gangami oraz dążeniu do władzy. Genialne aktorstwo – w rolę Thomasa Shelby’ego wciela się Cillian Murphy, który stworzył niezapomnianą kreację.

– w rolę Thomasa Shelby’ego wciela się Cillian Murphy, który stworzył niezapomnianą kreację. Mroczny klimat – serial oddaje brutalność i realia gangsterskiego świata lat 20. XX wieku.

– serial oddaje brutalność i realia gangsterskiego świata lat 20. XX wieku. Fantastyczna muzyka – w produkcji wykorzystano utwory m.in. Nicka Cave’a, Arctic Monkeys czy Davida Bowiego.

Jak oglądać "Peaky Blinders" w TVP VOD?

Aby obejrzeć "Peaky Blinders" w TVP VOD, wystarczy wejść na stronę serwisu i wyszukać serial w katalogu dostępnych tytułów. Nie jest wymagane posiadanie płatnego konta – wystarczy dostęp do internetu, by cieszyć się seansami bez dodatkowych opłat. Co ważne, w serwisie obejrzycie pierwsze cztery sezony serialu z sześciu, które dotychczas nakręcono.

TVP VOD regularnie udostępnia nowe tytuły bezpłatnie, a "Peaky Blinders" jest jednym z największych hitów, które trafiły do oferty platformy. To świetna wiadomość dla fanów serialu oraz tych, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać historii Thomasa Shelby’ego.

"Peaky Blinders" wkrótce w kinach. Szczegóły filmowej premiery

Po zakończeniu serialu "Peaky Blinders" w kwietniu 2022 roku, fani z niecierpliwością czekali na dalsze losy Thomasa Shelby'ego i jego gangu. Twórca serii, Steven Knight, potwierdził, że historia nie zakończy się na szóstym sezonie, a kontynuacja przybierze formę pełnometrażowego filmu. Akcja produkcji ma rozgrywać się tuż przed II wojną światową, co oznacza, że fabuła będzie kontynuować wątki z ostatniego sezonu serialu. W główną rolę ponownie wcieli się Cillian Murphy, który zdobył ogromne uznanie za swoją kreację Thomasa Shelby'ego.

Za reżyserię filmu odpowiada Tom Harper, który wcześniej pracował przy pierwszym sezonie serialu. Twórcy zapowiadają, że produkcja utrzyma charakterystyczny dla "Peaky Blinders" mroczny klimat, a historia wprowadzi widzów w jeszcze bardziej intensyjne wydarzenia. Wciąż jednak nie ogłoszono oficjalnej daty premiery, choć spekuluje się, że film może trafić do kin w 2025 roku. Fani serii czekają na kolejne informacje i mają nadzieję, że nowa produkcja godnie zwieńczy historię legendarnego gangu z Birmingham.

Tymczasem, w oczekiwaniu na premierę kinową, warto odświeżyć sobie historię Tommy'ego Shelby'ego i sięgnąć po sezony "Peaky Blinders" dostępne online!

