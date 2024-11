Emocje po ostatniej edycji "Hotelu Paradise" jeszcze nie opadły, a szczególnie gorąco jest wokół Mai i Wojtka, którzy wygrali program, ale po powrocie do Polski nie zdecydowali się kontynuować swojego związku. Co ciekawe, niedawno wyszło również na jaw, że brat Wojtka w przeszłości także wystąpił w wielkim hicie TVN. Teraz okazuje się, że brat zwycięzcy dziewiątej edycji "Hotelu Paradise" wyruszył do Wietnamu, gdzie weźmie udział w wyborach na najprzystojniejszego mężczyznę świata!

Brat Wojtka z "Hotelu Paradise" wyruszył na konkurs "Mister World"

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się najnowsza, dziewiąta edycja randkowego hitu Telewizyjnej Siódemki. Program wygrali Maja i Wojtek, którzy stanęli na ścieżce lojalności i nie zdecydowali się na rzut kulą. Niestety, od razu po emisji randkowego show okazało się, że Maja i Wojtek z "Hotelu Paradise" rozstali się. Później, podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" Wojtek z "Hotelu Paradise" gorzko komentował rozstanie z Mają.

Dlatego tak się wydarzyło ponieważ Maja ma dla mnie cechy bardziej koleżanki niż partnerki. Już nie będę próbował tych cech wszystkich wymieniać, ale dlatego tak to się potoczyło. Dla mnie od razu tak to wyglądało. Wiadomo w programie czasami trzeba było trochę podegrać i przykoloryzować dlatego niektórzy mogli mieć złudne wrażenie, że może będzie inaczej Wojtek tłumaczył w śniadaniówce TVN.

Nie tylko decyzja o rozstaniu z Mają wywołała spore emocje wśród fanów programu. Wokół Wojtka zrobiło się również głośno po tym, jak wyszło na jaw, że jego brat w przeszłości był uczestnikiem wielkiego hitu TVN. Już jakiś czas temu okazało się, że brat Wojtka z "Hotelu Paradise" to Hubert Gromadzki z "Top Model"! Ostatnio wyszło na jaw, że Hubert szykuje się do konkursu "Mister World". Teraz przystojniak opublikował na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie i poinformował, że właśnie wyrusza w podróż do Wietnamu aby wziąć udział w międzynarodowym konkursie piękności.

Nadszedł czas! Już dziś wylatuje na konkurs Mr World 2024 gdzie będę reprezentować nasz wspaniały kraj! ???????? Z pewnością będzie to jedna z największych przygód mojego życia! Trzymajcie za mnie mocno kciuki! Do zobaczenia w Wietnamie! napisał w mediach społecznościowych.

Pod wpisem przystojniaka od razu pojawiły się komentarze, a internauci mocno trzymają za niego kciuki.

Powodzenia! Na pewno daleko zajdziesz, trzymamy kciuki!

Powodzenia! czytamy w komentarzach.

My również mocno trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że Polak zachwyci podczas konkursu i zdobędzie tytuł najprzystojniejszego mężczyzny na świecie!

Widzieliście, że Wojtek i Hubert są braćmi? Tu po finale "Hotelu Paradise" model pokazał zdjęcie z Wojtkiem.