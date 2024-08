Wielkie zatrzęsienie w mediach... 30-letni syn znanego aktora został skazany na dożywocie. Miał nie tylko pozbawić życia 44-letniego mężczyznę, ale i dopuścić się makabrycznego czynu. Chłopak do wszystkiego się przyznał! "Oszukał mnie, wmówił mi, że chce zrobić ze mną interes, włożyć pieniądze w spółkę, której jestem udziałowcem" - tłumaczył.

Afera z udziałem syna popularnego hiszpańskiego aktora, Rodolfo Sancho, znanego m.in. z "Ministerstwa Czasu" i "Nocy słoneczników", ma swój początek nieco ponad rok temu, gdy media obiegła wiadomość o morderstwie, którego miał się dopuścić 30-letni Daniel Sancho - youtuber i szef kuchni. Teraz sprawa powróciła i to z impetem, bo mężczyzna w końcu usłyszał wyrok!

Daniel został zatrzymany w sierpniu 2023 roku na wyspie Phangan w Tajlandii pod zarzutem morderstwa 44-letniego Kolumbijczyka Edwina Arrieta Arteaga, którego miał nie tylko pozbawić życia, ale też rozczłonkować zwłoki, a także zniszczyć jego dokumenty tożsamości. Szczątki ofiary okryto na wysypisku śmieci. Syn aktora od razu po zatrzymaniu przyznał się do winy, tłumacząc się w następujący sposób:

Jestem winny, ale byłem zakładnikiem Edwina. (...) Sprawił, że zniszczyłem swój związek, zostałem zmuszony do robienia rzeczy, których nigdy bym nie zrobił. Za każdym razem, gdy próbowałem od niego uciec, groził mi. Oszukał mnie, wmówił mi, że chce zrobić ze mną interes, włożyć pieniądze w spółkę, której jestem udziałowcem. Mówił, że zrobimy coś razem, że pojedziemy do Meksyku, Chile, Kolumbii, żeby otworzyć tam restauracje, ale to wszystko było kłamstwem. Jedyne, czego chciał, to żebym został jego chłopakiem

- mówił rozmowie z agencją prasową EFE.