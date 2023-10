Hubert z "Love Island" podczas relacji na InstaStories zareagował na pytania o Agatę. Zwycięzca ostatniej edycji randkowego show ostatnio ogłosił rozstanie z partnerką, ale internauci cały czas zastanawiają się, czy Agata i Hubert rozstali się w przyjaźni i czy jest szansa, że odbudują swój związek. Teraz były uczestnik telewizyjnego hitu zabrał głos i zdradził, czy przyjaźni się z byłą partnerką i kto tak w ogóle zdecydował o rozstaniu.

Agata i Hubert zdobyli ogromną sympatię widzów i wygrali siódmą edycję "Love Island". Fani mocno im kibicowali i mieli nadzieję, że ich związek przetrwa próbę czasu. Niestety, ostatnio okazało się, że tak się nie stało, a Agata i Hubert z "Love Island" rozstali się. Była para postanowiła nie prać publicznie brudów i zakończyć swój związek z klasą. Teraz jednak internauci zastanawiają się, czy Agata i Hubert pomimo rozstania chcą się przyjaźnić.

Były uczestnik "Love Island" zareagował na pytania fanów o relację z Agatą!

Pytanie czy przyjaźnię się z Agatą? No niestety, nie przyjaźnie się z Agatą. To dlatego, że Agata nie uznaje takich relacji. Abstrachuję już od tego, czy ta przyjaźń by była czy nie, ale Agata generalnie na samym wstępie powiedziała, że nie toleruje takich relacji czy to chodzi o jej byłych czy o mnie. Więc tutaj miejsca na przyjaźń nie ma- wyznał Hubert.