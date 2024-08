Jesienią 2023 roku Michał Wiśniewski usłyszał wyrok skazujący go na karę półtora roku pozbawienia wolności, a także 80 tys. zł. grzywny i pokrycie kosztów sądowych. Zarzuty postawiono mu w październiku 2021 roku. Lidera Ich troje oskarżono o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości SKOK w Wołominie na kwotę 2,8 miliona zł. Jak na razie wyrok jest nieprawomocny, a wokalista złożył już apelację. Niedawno przyznał, że boi się, jak jego rodzina zniesie ewentualne zamknięcie go w więzieniu.

Michał Wiśniewski obawia się, czy rodzina zniesie rozłąkę

Zaraz po wydaniu wyroku przez sąd Michał Wiśniewski zapowiedział, że nagłośni sprawę i zamierza walczyć o sprawiedliwość. Gwiazdor nie czuje się winny zarzucanych mu czynów, natomiast zupełnie inne zdanie na ten temat ma sędzia, który orzekał. Obecnie Sąd Apelacyjny może przyznać artyście rację i doprowadzić do ponownego rozpoznania sprawy. Wciąż jednak nie ma decyzji.

Michał Wiśniewski Filip Naumienko/REPORTER

Wiśniewski przedstawił swoją historię w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. W rozmowie z mediami wokalista wielokrotnie podkreślał, że cieszy się bezgranicznym wsparciem rodziny. Ostatnio jednak naszły go pewne wątpliwości. W podkaście Konfrontacja Sylwestra Latkowskiego gwiazdor przyznał, że obawia się tego, jak rodzina zniesie jego wyrok, jeśli ten zostanie podtrzymany.

Michał Wiśniewski z żoną Instagram@m_wisniewski1972

Najbardziej z tego wszystkiego boję się, czy zostanie ze mną żona i jak przeżyją to dzieci. Ale ani razu nie wyciągnąłem karty rodzinnej w sądzie. Tak, boję się… Nie chcę ani szóstej żony, ani rozłąki z dziećmi – powiedział Wiśniewski.

Niedawno Michał Wiśniewski opowiedział o kryzysie w małżeństwie. Lider Ich troje nie ma wątpliwości co do tego, że żaden związek nie jest idealny, ale nie chce rozstawać się z Polą Wiśniewską.

Michał Wiśniewski Instagram/@m_wisniewski1972

Sylwester Latkowski nie po raz pierwszy wyciągnął dłoń w kierunku wokalisty. Lata temu pomógł mu odszukać mamę, z którą artysta odnowił kontakt. Panowie nakręcili dokument „Gwiazdor” o prywatnym życiu Wiśniewskiego.

Zobacz także

W 2019 roku Michał i Pola Wiśniewscy się zaręczyli. Rok później para wzięła ślub, a fotografka została piątą żoną lidera Ich Troje.

