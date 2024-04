Co za zaskoczenie, żona uwielbianego aktora pokazała spory już ciążowy brzuszek! Małżonkowie długo ukrywali ten fakt w tajemnicy. Fani w komentarzach gratulują, a jedna z fanek zwróciła uwagę na sporą różnicę wieku, jaka będzie między dziećmi. "I to i to jedynakiem" - czytamy.

Reklama

Gwiazdor TVN znów zostanie ojcem

Radosne wieści znienacka obiegły polski show-biznes - Jakub Wesołowski niebawem po raz drugi zostanie tatą! Aktor ma na swoim koncie mnóstwo ról w filmach czy serialach, ale niewątpliwie największą popularność przyniósł mu angaż w "Na Wspólnej", gdzie od 2003 roku wciela się w postać Igora Nowaka.

Jakub i Agnieszka Wesołowscy Instagram@a.wesolowska

Mało kto wie, że to właśnie aktorstwu Jakub zawdzięcza swoje małżeństwo! On i Agnieszka poznali się w 2008 roku, gdy ta przeprowadzała z nim wywiad! 6 lat później stanęli na ślubnym kobiercu, a w 2016 roku doczekali się swojej pierworodnej córki - Róży. Teraz dowiedzieliśmy się, że niebawem 8-latka zostanie starszą siostrą! Agnieszka Wesołowska opublikowała na Instagramie zdjęcia, eksponując wyraźnie zaokrąglony już ciążowy brzuszek.

Ostatnio drewniana ściana prysznica w naszej łazience była jakby mniej wypukła - napisała żartobliwie.

Na pierwsze gratulacje Wesołowscy wcale nie musieli długo czekać! Internauci nie kryją zaskoczenia, ale i radości.

O wow! Wspaniale

O ja Cię, ale nowina. Gratuluję. Wszystkiego dobrego dla Was

Aga gratulacje, pięknie wyglądasz

Zobacz także

Jedna z fanek wytknęła z kolei parze, że 8 lat różnicy pomiędzy dziećmi to całkiem sporo.

8 lat różnicy to duża różnica... i to i to jedynakiem

Agnieszka Wesołowska nie zignorowała przytyku obserwatorki, jednak skwitowała go krótkim i wymownym:

Życie

Po chwili ukochana aktora zwróciła się do internautów za pośrednictwem InstaStory, dziękując za gratulacje. Przyznała, że ona i Jakub są bardzo podekscytowani powiększającą się rodziną.

W imieniu naszej całej (już) 4, bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa, tak liczne komentarze i wiadomości. Jesteśmy podekscytowani kolejnym, wspaniałym rozdziałem naszego rodzinnego życia

Jakub i Agnieszka Wesołowscy spodziewają się dziecka Instagram@a.wesolowska

Również i my przyłączymy się do gratulacji!

Reklama

Zobacz także: Wspaniałe wieści u Agnieszki z "Rolnik szuka żony". Właśnie potwierdziła: „Mama i córka”