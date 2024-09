Bliscy Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" ucierpieli w wyniku powodzi, która dotknęła mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Małżeństwo od tygodnia przebywało na zalanych terenach, pomagając najbliższym i okolicznym mieszkańcom. Dziś Anna Bardowska opublikowała nową relację, a w jej oczach nie sposób nie zauważyć smutku.

Anna Bardowska ma rodzinę w Kotlinie Kłodzkiej, która została mocno dotknięta przez klęskę żywiołową, która przeszła przez Polskę w ostatnim tygodniu. Miejscowość znalazła się pod wodą, a ludzie stracili dobytki swojego życia. "Moje serce pękło na milion kawałków" - relacjonowała Anna Bardowska, gdy zobaczyła rodzinny dom. Rolnicy przeszyli okrutne chwile, nie mogąc skontaktować się z rodziną, podczas gdy w ich rejonach "szalał" niszczycielski żywioł.

Anna i Grzegorz Bardowscy ruszyli na zniszczone powodzią tereny, oferując swoją pomoc. Po kilku dniach ciężkiej pracy i próbach ratowania dobytku, rolniczka opublikowała nagranie. Trudno nie dostrzec smutku w jej oczach.

Wracam do Was, jednak nie ma co ukrywać Instagram, Youtube, Facebook to poniekąd moje czy też Grześka narzędzia pracy. Żeby pomagać też musimy pracować, więc będzie nas tu pewnie nieco więcej. Grzesiek ma też sporo pracy na gospodarstwie. Pszenicę trzeba będzie posiać. Stęskniłam się za wszystkimi, bo ostatni tydzień wiecie, gdzie spędzaliśmy. Teraz nasza pomoc nieco inaczej wygląda: bardziej z domu, bardziej zdalnie. Ja od rana siedziałam, może nie tyle co polisy, ale już pierwsze decyzje w sprawie odszkodowań. Szukałam wykonawcy mebli do mojej babci. Babcia ma 90 lat.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" już jakiś czas temu napisała, że boi się momentu, w którym jej ukochana babcia dowie się, co stało się w jej domu. Dziś poruszyła temat 90-latki oraz jej sytuacji: