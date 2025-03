Kasia Cecot, uczestniczka 9. edycji programu "Rolnik szuka żony", zdobyła sympatię widzów swoją naturalnością i szczerością. W trakcie programu starała się o względy rolnika Tomasza, jednak ich relacja ostatecznie nie przetrwała próby czasu. Po zakończeniu show Kasia skupiła się na własnym rozwoju i przeszła zauważalną metamorfozę. Teraz zdradziła, czy znalazła już swoją drugą połówkę!

Kasia z "Rolnik szuka żony" po programie przeszła metamorfozę

Po zakończeniu udziału w programie, Kasia zdecydowała się na zmiany w swoim życiu. Skupiła się na samorozwoju i pielęgnowaniu pasji. Jej aktywność w mediach społecznościowych przyciągnęła uwagę fanów, którzy zauważyli jej przemianę. Jej najnowsze zdjęcie możecie zobaczyć na końcu artykułu!

Kasia od czasu do czasu dzieli się z fanami swoimi zdjęciami na Instagramie i przy okazji zdradza, co słychać w jej życiu prywatnym. Jej posty często zbierają liczne pozytywne komentarze, a obserwatorzy zasypują ją komplementami. W listopadzie 2024 roku, z okazji swoich 24. urodzin, Kasia opublikowała zdjęcia z tej okazji, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem fanów. Teraz podzieliła się też ważną informacją.

Kasia z "Rolnik szuka żony" jest zakochana?

Kasia podczas relacji na InstaStories zorganizowała Q&A i zdradziła, że nadal pozostaje singielką i skupia się na własnym rozwoju. Jakiś czas temu przyznała, że jest otwarta na nowe znajomości, ale nie spieszy się z podejmowaniem decyzji dotyczących związków. Jej priorytetem jest teraz samorealizacja i rozwijanie swoich pasji. Nadal singielka? - zapytała jedna z internautek

Tak - odpowiedziała wprost Kasia z 'Rolnik szuka żony'

Przy okazji Kasia z "Rolnika" przyznała też, że zdarzyło jej się korzystać z aplikacji randkowych:

Tak, korzystałam z Tindera, choć moje odczucia są dość mieszane. Z pewnością jest to jeden ze sposobów, by poznać swoją drugą połówkę w dzisiejszych czasach, ale wymaga to sporo cierpliwości, bo bywa różnie. Tak jak w życiu przyznała otwarcie Kasia

