Za księżną Kate i księciem Williamem prawdopodobnie najtrudniejszy rok w historii. W marcu 2024 roku przyszła królowa ujawniła, że choruje na raka. W obszernym oświadczeniu poinformowała o chemioterapii i przerwie od królewskich obowiązków. Ukochana następcy tronu pojawiła się publicznie zaledwie kilka razy. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że leczenie przyniosło efekty i Kate Middleton czuje się lepiej. Na początku br. dowiedzieliśmy się, że jej choroba jest w remisji. Księżna Walii zaczęła ponownie coraz bardziej angażować się w akcje społeczne. Fani spodziewali się, że razem z księciem Williamem pojawi się na 78. ceremonii wręczenia nagród BAFTA, która odbędzie się 16 lutego. Para nie weźmie jednak udziału w wydarzeniu. Znamy powód.

Kate i William nie pojawią się na BAFTA 2025 przez „ograniczenia”

Decyzja książęcej pary o opuszczeniu gali BAFTA 2025 nie została oficjalnie skomentowana. Media spekulują jednak, że może to być związane z napiętym harmonogramem obowiązków królewskich lub sprawami osobistymi.

Nie jest również wykluczone, że rezygnacja z udziału w gali wynika z priorytetów rodziny królewskiej, w tym większego zaangażowania w inne inicjatywy i projekty charytatywne. Wskazano, że najprawdopodobniej chodzi o „ograniczenia w kalendarzu”. Jak donosi „Hello!”, książę William i księżna Kate nie planowali w tym roku udziału w ceremonii wręczenia nagród BAFTA. Decyzję podjęli już jakiś czas temu.

Książę William i księżna Kate byli częstymi gośćmi gali BAFTA. Ich eleganckie stylizacje, serdeczność wobec twórców i aktorów oraz wspólne zdjęcia z gwiazdami Hollywood przyciągały uwagę mediów i publiczności. Wcześniej zdarzyło się, że następca tronu rezygnował z gali m.in. z powodu nagłej śmierci dziadka.

Księżna Kate ogłosiła, że jej choroba jest w remisji

W marcu 2024 roku księżna Kate ogłosiła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Po operacji jamy brzusznej rozpoczęła chemioterapię, którą zakończyła we wrześniu 2024 roku. W styczniu 2025 roku poinformowała, że choroba jest w remisji, co oznacza ustąpienie objawów, ale nie gwarantuje pełnego wyleczenia. Obecnie księżna koncentruje się na powrocie do zdrowia i stopniowo wraca do obowiązków publicznych. Niedawno Kate przerwała milczenie na temat zdrowia z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Księżna Kate powoli wraca do obowiązków

Po zakończeniu leczenia onkologicznego i ogłoszeniu remisji choroby, księżna Kate stopniowo powraca do pełnienia swoich królewskich obowiązków. W październiku 2024 roku, u boku księcia Williama, uczestniczyła w spotkaniu z rodzinami ofiar ataku nożownika w Southport, co było jej pierwszym publicznym wystąpieniem po zakończeniu chemioterapii.

W styczniu 2025 roku księżna odwiedziła szpital, w którym była leczona, aby spotkać się z pacjentami i personelem medycznym, dzieląc się swoim doświadczeniem i dodając otuchy chorym. Na początku lutego 2025 roku, z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Walki z Rakiem, księżna Kate opublikowała na Instagramie zdjęcie wykonane przez jej najmłodszego syna, księcia Louisa. Fotografia przedstawia ją w windsorskim lesie z rozpostartymi ramionami, a towarzyszył jej wpis zachęcający do dbania o siebie i czerpania z życia pełnymi garściami.

