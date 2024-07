Natalia Szroeder i raper Quebonafide (Kuba Grabowski) są parą od niemal pięciu lat. I choć należą do grona najpopularniejszych polskich muzyków, swój związek starają trzymać się z dala od show-biznesu - dlatego w sieci trudno o ich wspólne zdjęcia, wyjątki robią naprawdę rzadko i to najczęściej za sprawą swoich social mediów. Dlaczego tak jest? O to zapytaliśmy samą Natalię!

Natalia Szroeder o związku z Quebonafide

Początki związku Natalii Szroeder z Quebonafide sięgają 2018 roku, kiedy w mediach społecznościowych pojawiła się ich pierwsza wspólna fotka. Ponoć raper starał się o względy piosenkarki przez kilka miesięcy, ale za każdym razem dostawał kosza.

Szybko się zaprzyjaźnili. Ale kiedy media pisały już o tym, że są razem, w rzeczywistości Natalia nie myślała jeszcze o związku - zdradzi parę lat znajomy piosenkarki w rozmowie z "Party"

Konsekwentnie jednak Natalia i Kuba nie mówią o swoim związku... nic. Kiedy więc zapytaliśmy Szroeder o Quebonafide na pokazie MMC, artystka szybko ucięła temat:

Nie pytajcie mnie o takie rzeczy, to jest bardzo fajny, wartościowy człowiek i to mnie w ludziach, których poznaję, urzeka. Nie chcę o tym mówić, udawało mi się tyle czasu o tym nie mówić i wolałabym teraz nie - powiedziała miło, ale stanowczo.

