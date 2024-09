Natalia Szroeder to prężnie rozwijająca się piosenkarka. Fani kochają ją za muzykę, jaką tworzy i za spokój ducha oraz brak większych odgrywających się dramatów wokół jej osoby, co w dzisiejszych czasach to nie lada wyczyn.

Natalia Szroeder została prowadzącą "Must Be the Music. Tylko muzyka"

Show "Must Be the Music. Tylko muzyka" przestano emitować w 2016 r. Parę miesięcy temu pojawiły się niepotwierdzone informacje, że jest możliwość, iż program wróci na ekrany. Tak też się stanie. Już niebawem fani show będą mogli znowu oglądać produkcję Polsatu. 8 września rusza pierwszy casting.

Od paru tygodni w sieci pojawiały się również plotki, że nową osobą zasiadającą w jury "Must Be the Music. Tylko muzyka" będzie Natalia Szroeder. Wieści właśnie się potwierdziły, a na oficjalnych profilach na social mediach programu pojawiła się informacja:

Przywitajcie jurorkę nowej edycji programu „Must Be the Music” @natalia_szroeder - cieszymy się, że jesteś z nami!

Zachwyceni fani ruszyli z gratulacjami i słowami uznania dla stacji Polsat za świetny wybór jurorki. Pod informacją pojawiły się komentarze od widzów show:

Osoba na odpowiednim miejscu.

Yay!!! Będę oglądał z uwagi na Panią jurorkę.

To będzie godne zastępstwo za Korę. Mega utalentowana dziewczyna.

W poprzedniej edycji show jurorami byli:

Elżbieta Zapendowska,

Adam Sztaba,

Olga Kora Jackowska (zmarła w 2018 r.).

Na 4 fotelu jurorzy zmieniali się zedytowanie częściej i byli nimi kolejno:

Wojciech "Łozo" Łozowski,

Piotr Rogucki,

Tymon Tymański.

Teraz czas na Natalię Szroeder. Trzymamy kciuki!