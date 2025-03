Wielkie emocje w pierwszym odcinku najnowszej edycji "Must Be The Music"! Rusza muzyczne talent show, które powraca na antenę Polsatu po blisko dziesięciu latach. W premierowej odsłonie programu jedna z uczestniczek doprowadziła Natalię Szroeder do łez. Jurorka nie potrafiła opanować wzruszenia gdy usłyszała występ trzynastoletniej Heleny.

Reklama

Występ nastolatki doprowadził Natalię Szroeder do płaczu

Prawie dziesięć lat temu widzowie Polsatu zobaczyli ostatni odcinek "Must Be The Music". Teraz po tak długiej przerwie program wraca z nowymi jurorami i nowymi prowadzącymi. Uczestników będą oceniać: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Miuosh oraz Dawid Kwiatkowki, który chce disco polo w "Must Be The Music". Czy w programie pojawią się muzycy, którzy zaprezentują tego typu muzykę? Odpowiedź na to pytanie poznamy z odcinków programu.

Teraz zobaczcie fragment poruszającego występu trzynastoletniej uczestniczki, która pojawiła się na scenie w towarzystwie swojego taty. Helena Ciuraba w „Must Be The Music” zaśpiewała własny utwór „Czy ty też tak masz”.

Występ nastolatki poruszył Natalię Szroeder. Jurorka zalała się łzami słuchając zdolnej uczestniczki.

Nie płacz, nie płacz! mówił do Natalii siedzący obok Sebastian Karpiel-Bułecka.

Zobaczcie występ młodej uczestniczki "Must Be The Music"!

Reklama

Zobacz także: Natalia Szroeder dostała zaproszenie do "Must Be The Music", ale tego się nie spodziewała: "To było zaskakujące"