Swego czasu głośno było o alkoholowym uzależnieniu ojca Moniki Jarosińskiej. Wszystkie media rozpisywały się o konflikcie rodzinnym, a aktorka nieustannie dementowała plotki. Po jednym z materiałów wyemitowanych w telewizji Jarosińska nie wytrzymała i zaapelowała do mediów o uszanowanie jej relacji rodzinnych. Przypomnijmy: Jarosińska DEMENTUJE plotki o ojcu

Teraz po kilku latach celebrytka przełamała się i udzieliła krótkiego wywiadu "Twojemu Imperium". Opowiedziała między innymi o trudnych relacjach z ojcem i walce z uzależnieniem. Wbrew temu co pisano i mówiono, Jarosińska starała się pomagać mężczyźnie, ale on często tę pomoc odrzucał. Przyznała także, że świadomie się od niej odsunął, ale dzisiaj już rozumie jego działania:

Zawsze byliśmy sobie bliscy. Ale odkąd zaczął stawać się alkoholikiem, świadomie odsunął mnie od siebie. Nie chciał, abym patrzyła na to, co się z nim dzieje. Z perspektywy czasu doskonale to rozumiem. Jednak wtedy byłam zrozpaczona.